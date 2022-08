Limpia tu piel como un experto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

CeraVe, la marca de hidratación corporal #1 recomendada por dermatólogos en USA, juntará a 50 dermatólogos lideres de todo el mundo para abordar los principales errores de limpieza que cometen los consumidores.



Cada derma compartirá un consejo que ayudará a corregir los errores de limpieza y establecer hábitos de cuidado de la piel más saludables. Según una encuesta realizada por CeraVe entre 2,000 adultos estadounidenses de 18 a 40 años, el 70 % de los encuestados no sabe cuál es su tipo de piel y el 80 % no sabe qué ingredientes buscar en un limpiador.



Además, el 40% incluso admite que necesita más educación sobre los ingredientes, y el 36% dice que no conoce la diferencia entre las fórmulas de limpieza para elegir cuál es mejor para su piel. Sin embargo, según los expertos, el primer paso en una rutina saludable es comprender su tipo de piel para así poder buscar un limpiador creado por dermatólogos con los ingredientes más adecuados para ella; lo que hace que esta educación de CeraVe sea fundamental para los consumidores.



Si bien eliminar la suciedad, el aceite y el maquillaje de la piel se asocia con mayor frecuencia con los beneficios de un limpiador, también pueden ofrecer beneficios más duraderos. Un limpiador no solo debe eliminar los residuos no deseados; también debería hacerlo sin romper la barrera de la piel. Es por eso que un limpiador CeraVe logra un equilibrio entre la eliminación eficiente de los desechos y la suavidad de la piel.



Más de la mitad de los dermatólogos (51%) dice que uno de los errores más comunes de los pacientes es usar productos que resecan la piel cuando no son necesarios para sus necesidades específicas de la piel (según una encuesta de 200 dermatólogos certificados también realizada por CeraVe) .



“Los limpiadores no deben dejar la piel con una sensación seca o irritada, que son signos de una barrera cutánea deteriorada que podría deberse al uso del producto incorrecto para su tipo de piel”, dijo el dermatólogo certificado, Dr. Dustin Portela. “Los limpiadores principales de CeraVe utilizan tres ceramidas esenciales y ácido hialurónico para garantizar que limpien la piel sin dañarla”.



Al igual que todos los productos CeraVe, los limpiadores están desarrollados por dermatólogos y han sido formulados con ingredientes clave para eliminar eficazmente los desechos ambientales y la acumulación de productos en la piel sin alterar la barrera cutánea. CeraVe ofrece una amplia variedad de productos restauradores para el cuidado de la piel desarrollados por dermatólogos y que contienen la combinación de ceramidas 1, 3 y 6-II. Para obtener más consejos sobre el cuidado de la piel e información sobre productos, visite CeraVe en www.cerave.com y en Facebook, Instagram y Twitter.