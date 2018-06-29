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El País Negocios Empresas

La familia real británica aumenta sus ingresos

29/06/2018, 14:09
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La familia real en el balcón de Buckinham. Foto: AFP
Members of the Royal Family (L-R) Britain's Prince Andrew, Duke of York, Britain's Queen Elizabeth II, Britain's Meghan, Duchess of Sussex, Britain's Prince Charles, Prince of Wales, Britain's Prince Harry, Duke of Sussex, Britain's Catherine, Duchess of Cambridge (with Princess Charlotte and Prince George) and Britain's Prince William, Duke of Cambridge, stand on the balcony of Buckingham Palace to watch a fly-past of aircraft by the Royal Air Force, in London on June 9, 2018. The ceremony of Trooping the Colour is believed to have first been performed during the reign of King Charles II. In 1748, it was decided that the parade would be used to mark the official birthday of the Sovereign. More than 600 guardsmen and cavalry make up the parade, a celebration of the Sovereign's official birthday, although the Queen's actual birthday is on 21 April. / AFP / Daniel LEAL-OLIVAS BRITAIN-ROYAL-TROOPING
DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP

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Documentos publicados el jueves pasado develan los dineros que recibieron en 2017 por subsidios y propiedades

el mercurio / gda

Un año 2017 fructífero tuvo la familia real más popular del mundo según dos informes dados a conocer el jueves pasado, reportaron medios internacionales.

Uno de los informes, que abarca las finanzas del príncipe Carlos, muestra que la categoría de presupuesto que incluye fondos para William, Kate, duques de Cambridge, y Harry, duque de Sussex, aumentó un 40%, es decir, US$ 6,6 millones. La categoría también incluye "gastos de capital" y los ahorros del heredero del trono.

El príncipe Carlos y su esposa Camilla obtuvieron US$ 28,6 millones de la finca privada Ducado de Cornualles, su principal fuente de ingresos. Eso representa un 5% más que el año anterior.

El segundo informe abarca el Subsidio Soberano, que es la principal entrada de la reina, y se genera a partir de Crown Estate, una colección de propiedades y granjas del Reino Unido. Según este documento, la reina recibió US$ 100,2 millones libres de impuestos de este subsidio, un 78% más que el año anterior.

La familia real también obtuvo ingresos adicionales por US$ 22,8 millones por alquiler de propiedades y la administración de instalaciones. El ducado de Lancaster es una propiedad privada de inmuebles comerciales y agrícolas que también generó US$ 25,3 millones.

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