Jetour X70, líder entre los grandes SUV

En el primer semestre del corriente año, la marca de SUVs Jetour, fabricada por Chery Holding e importada y respaldada en nuestro país por el Grupo Sevel, llegó al liderazgo en ventas con su modelo X70, en el segmento de SUVs medianos categoría D (la más grande, con medidas entre 4.7 a 5 cm de largo).



Se comercializaron 177 X70, representando esta cifra un 20% de market share en el segmento en los primeros 6 meses de 2022 (entre todos los modelos Jetour, se logró un 25% de market share en el mismo período, en SUVs de más de 4.7 cm de largo).



El Jetour X70 es un SUV de diseño moderno y elegante, muy espacioso al ofrecer 7 plazas, tecnológico destacando su sistema de cámaras con una visión 360º, y seguro al ofrecer sistemas como control de estabilidad, control de tracción, distribución de la fuerza de frenado, ISOFIX, entre otros.



X70 está equipado con un motor nafta 1.5 16 v, Turbo Charger, de inyecciones multipunto. En Uruguay están disponibles dos versiones manuales de 5 marchas y una versión automática con caja secuencial de 8 velocidades. Los precios van desde US$ 25.990 hasta US$ 32.790 la versión más equipada (X70 Luxury AT).



Adicionalmente al logro obtenido con el modelo X70, desde el lanzamiento de la marca en el 2020 hasta la fecha, se alcanzó un total de 500 unidades vendidas, sumando todos los modelos que ofrece Jetour Uruguay (x70 , x70 Plus y x95).