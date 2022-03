Jeep inauguró la temporada de golf en el Club de Punta Carretas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La marca vistió al club con banderas y cartelería y expuso en los jardines el Jeep Gladiator y el Jeep Compass 1.3Turbo, además de regalar merchandising a todos los participantes.



El domingo 13 se realizó la entrega de trofeos a los ganadores, con la presencia de las autoridades del Club y representantes de Sevel, culminando la jornada con un sorteo de artículos de golf, electrodomésticos, tecnología, equipamiento para viajes, entre otros.



Aquí el detalle de los ganadores:



DAMAS



Cat. Damas Scratch

Primer puesto: Victoria Bargo: 72 + 75 = 147

Segundo puesto: Ma. Paz Marques: 78 + 73 = 151



Cat. Damas hasta 20.4 de Índex

Primer puesto: Romina Sabia: 72 + 70 = 142

Segundo puesto: Catalina Aguerre: 74 + 69= 143



Cat. Damas de 20.5 a 28.9 de Índex

Primer puesto: Ma. José Moreira: 76 + 72= 148

Segundo puesto: Sofía Herrán: 77 + 74= 151



Cat. Damas de 29 a 54 de Índex

Primer puesto: Pilar Lueches: 67 + 68= 135

Segundo puesto: Cristina Layerle: 78 + 72= 150



Cat. Damas Senior hasta 20.4 de Índex

Primer Puesto: Rosana Rodriguez (20) 43 + 45= 88 (68)

Segundo Puesto: Mercedes Marques (17) 46 + 42= 88 (71)



Cat. Damas Senior de 20.5 a 28.9 de Índex

Primer Puesto: Ma. José Moreira (27) 51 + 52= 103 (76)

Segundo Puesto: Sofía Herrán (25) 49 + 53= 102 (77)



Cat. Damas Senior de 29 a 54 de Índex

Primer Puesto: Pilar Lueches (43) 57 + 53 = 110 (67)

Segundo Puesto: Andrea Marsiglia (35) 54 + 54= 108 (73)



CABALLEROS



Cat. Caballeros Scratch

Primer puesto: André Gauthier: 71 + 75= 146

Segundo puesto: Gregor Schmid: 73 + 78 = 151



Cat. Caballeros hasta 7.1 de Índex

Primer puesto: Carlos Aliseris: 75 + 71 = 146

Segundo puesto: Juan Ignacio Silveira: 72 + 74 = 146



Cat. Caballeros de 7.2 a 14.6 de Índex

Primer puesto: Marcos Castagnasso: 70 + 70 = 140

Segundo puesto: Gustavo Nongoy: 74 + 69 = 143



Cat. Caballeros de 14.7 a 21.4 de Índex

Primer puesto: Miguel Ricart: 66 + 66 = 132

Segundo puesto: Alejandro Casella: 68 + 72 = 140



Cat. Caballeros de 21.5 a 27.4 de Índex

Primer puesto: Juan Martín Gallo: 62 + 66 = 128

Segundo puesto: Julio Rodríguez: 70 + 68 = 138



Cat. Caballeros de 27.5 a 54 de Índex

Primer puesto: Marcelo Estapé: 69 + 73 = 142

Segundo puesto: Ignacio Spiess: 77 + 69= 146



Cat. Caballeros PreSenior de 7.2 a 27.4 de Índex

Primer puesto: Miguel Ricart (21) 46 + 41 = 87 (66)

Segundo puesto: Alejandro Casella (21) 49 + 40 = 89 (68)



Cat. Caballeros PreSenior de 27.5 a 54 de Índex

Primer puesto: Marcelo Estapé (39) 57 + 51 = 108 (69)

Segundo puesto: Gerardo Molina (33) 53 + 54 =107 (74)



Cat. Caballeros Senior hasta 7.1 de Índex

Primer puesto: Fernando Etcheverry (5) 40 + 36 = 76 (71)

Segundo puesto: Gregor Schmid (1) 38 + 35= 73 (72)



Cat. Caballeros Senior de 7.2 a 27.4 de Índex

Primer puesto: Jacinto Muxi (30) 45 + 50 = 95 (65)

Segundo puesto: Carlos Muniz (24) 49 + 44 = 93 (69)



Cat. Caballeros Senior de 27.5 a 54 de Índex

Primer puesto: Diego Jaunsolo (33) 57 + 48= 105 (72)

Segundo puesto: Gustavo Consonni (33) 53 + 53 = 106 (73)





TORNEO DE 10 HOYOS (SINGLES MEDAL PLAY)



Cat. 10 Hoyos Damas

Primer puesto: Lucia Saavedra (29) = 40

Segundo puesto: Cristina Vilaboa (13)= 40



Cat. 10 Hoyos Caballeros

Primer puesto: Pablo Gentini (45) = 38

Segundo puesto: Octavio Silva (39) = 39





TORNEO DE PRINCIPIANTES (8 HOYOS MEDAL PLAY)



Primer puesto: Paul Bottesch (51)

Segundo puesto: Carlos de la Fuente (54)





PREMIOS ESPECIALES



Best Approach Caballeros Viernes: Marcelo Estapé



Best Approach Damas Sábado: Victoria Bargo

Best Approach Caballeros Sábado: Winston Willans



Best Drive Damas Viernes: Silvia Praderi

Best Drive Caballeros Viernes: Guillermo Elgue



Best Drive Damas Sábado: Cristina Zanoni

Best Drive Caballeros Sábado: Marcelo Ortiz de Rozas