Instant CardPoint: la emisión instantánea en su siguiente nivel

La emisión instantánea permite entregar una tarjeta a un cliente en el momento sin tener que realizar complejas solicitudes y envíos postales. Esta experiencia no solo simplifica el proceso y ahorra pasos, sino que permite establecer una relación personalizada con el cliente. Llevar la emisión instantánea a modo autoservicio brinda al cliente la flexibilidad de decidir cómo, dónde y cuándo acceden a sus productos. En contrapartida, el emisor de tarjetas podrá expandir la cobertura y disponibilidad de su servicio en horarios y puntos de atención no tradicionales, alcanzando un siguiente nivel.



“Sabemos que el 89% de los consumidores elige instituciones financieras en función de lo bien que incorporan experiencias personalizadas y el 41% son leales a las marcas que recorren este camino y reconocen la individualidad”, explica Sean McRostie, director comercial de IC Payment.



Instant CardPoint integra las capas de autentificación, contractualización, personalización, impresión y activación en un mismo sistema. Permitiendo entregar una tarjeta lista para ser utilizada en ese momento, sin limitaciones de diseños o marcas.



Se destaca además por tener la facilidad de instalarse en una sucursal o llevarse a cualquier punto estratégico en el que quieras emitir tarjetas, pudiendo integrar cualquier servicio relacionado con su producto: pagos, activación, pin y seguros, entre otros.

“Si un posible cliente va a realizar una compra en un retail, supermercado, shopping, farmacia u otro que cuenta con su propia tarjeta o un cobranding, Instant CardPoint puede convertir a esa persona en un cliente con una tarjeta activada lista para usar en ese mismo instante”, agrega.



SERVICIO END-TO-END

IC Payment se enfoca en asegurar que la oferta de sus clientes a su público se haga realidad. A través de un servicio end-to-end que ofrece acompañamiento experto permanente, hardware y software integrados, monitoreo y soporte técnico local. “Alcanzando experiencias únicas con los clientes a través de nuevos servicios y canales innovadores que se ajusten a las lógicas de tu negocio, puedes cambiar las reglas del juego en un mercado”, dice McRostie.



Y agrega: "IC Payment es más que un proveedor, es un socio tecnológico que puede resolver cualquier desafío para hacer que la solución funcione de forma exitosa y evolucione bajo las lógicas de negocio del cliente. Para ofrecer este alcance se necesita no sólo de un nivel de expertise superior, sino además de una presencia local que permita brindar un servicio transversal de acompañamiento y soporte".



En ese marco, cuenta con un equipo técnico local certificado que brinda atención a todo el territorio nacional.



La implementación de los sistemas es la primera actividad. Monitorear, mantener y ofrecer un performance con un estándar superior es donde el modelo de servicio de IC Payment marca la diferencia.



IC PAYMENT FROM BE YS

IC Payment nace con la misión de acercar las nuevas tecnologías de medios de pago al sector financiero usando innovación y seguridad.



En sus nueve años de operación en Latinoamérica, IC Payment ha acompañado a sus clientes en proyectos de migración a nuevas tecnologías de pago.



Ha desarrollado una solución de emisión y personalización de tarjetas financieras inteligentes Omnicanal, integrable a equipamiento atendido y de autoatención, configurable sobre su Cloud PCI o sobre plataformas propias del cliente.



“Gestionamos la adquisición y activación de cada tarjeta en tiempo real, permitiendo emitir y personalizar desde un sitio central, una sucursal o un punto estratégico, sin limitaciones de tecnologías o volúmenes”, afirma McRostie.

IC Payment consolidó una alianza estratégica con la fintech del grupo be ys para continuar potenciando su área de research & devolpement en un entorno de avance continuo de innovación y sostenibilidad, permitiendo ofrecer en la actualidad un set de soluciones para ambientes presenciales y no presenciales. (Para más información visitar: www.be-ys-pay.com/es



be ys es la única empresa francesa en su campo que ha integrado Openlab de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, un buque insignia de la I+D europea.



QUÉ SE VIENE

"La transformación digital es un área donde nuestros clientes buscan acompañamiento experto. La digitalización de los medios de pago presenta grandes oportunidades pero mayores desafíos", asegura McRostie.



En esta línea, la propuesta de la compañía bajo el paraguas de la digitalización es nuevamente contribuir con soluciones que aceleren la adopción de nuevas tecnologías de medio de pago por parte de la industria financiera en beneficio de sus stakeholders.



Para ello, ya cuentan con su propio TSP (token service provider) y HCE (host card emulator).

“Esto permite a los emisores financieros utilizar redes domésticas para la validación de transacciones tokenizadas, logrando importantes reducciones de costo en el proceso de pago con billetera digital y tarjetas en archivo (CoF)”, señala McRostie.



“Los medios de pago conectan a las personas con las cosas que quieren y en IC Payment desarrollamos soluciones innovadoras para llegar más lejos en la relación de nuestros clientes con su público”, concluyó el director comercial. Y añade: “Conecta a tus clientes con experiencias que marcan una diferencia”.