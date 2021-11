Inauguran moderno parking de la Asociación Española

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Dicho parking, ubicado en las calles Palmar entre Cassinoni y Acevedo Díaz, cuenta además con importantes descuentos para socios y funcionarios de la Institución.



“El parking era una necesidad que tenía la ciudad, y también nuestra institución. Es un viejo anhelo que, después de muchísimos años, pudimos llevarlo a la realidad”, expresó Fernando García, Presidente del Consejo Directivo de la Asociación Española.



Para la puesta en marcha de este emprendimiento, la Asociación Española aportó los terrenos, al tiempo que se asoció con privados para su construcción, en una obra que demandó una inversión de US$ 10 millones.



El corte de cinta que encabezó García, y que estuvo acompañado de la intendenta de Montevideo y el secretario de Presidencia, contó con mucho simbolismo ya que se trataba de la primera inauguración presencial que se realizaba tras la pandemia.



”Créanme que para nosotros es algo muy fuerte. Antes de la pandemia, cortar cintas y realizar inauguraciones era moneda corriente. Hasta que cayó la otra realidad. La de la pandemia. Una dura realidad que nos tuvo a todos juntos, trabajando y tirando para el mismo lado”, remarcó el presidente de la Institución.



“Pero nunca paramos. La obra del parking siguió adelante durante la pandemia. Y tengan por seguro que no vamos a parar. Por lo tanto les digo que este es el primer proyecto pos pandemia que inauguramos, y que vamos a seguir apostando y creciendo, como hace 168 años que lo venimos haciendo”, remató.



DISTRITO DE LA SALUD



A su turno, la intendenta de Montevideo felicitó a la Asociación Española por dicho emprendimiento. “Le doy la bienvenida desde Montevideo a emprendimientos como este. Quiero decir que estamos hoy en una institución de primer nivel en el área de la salud, actor muy importante en el ecosistema de salud de nuestro país”.



Cosse también hizo hincapié respecto a la zona geográfica donde se encuentra ubicada la Asociación Española, que conforma junto a otras instituciones médicas, un distrito de la salud. “Estamos en una zona que es un distrito de la salud en el sentido urbano, y en esa línea es que venimos desplegando diversos trabajos de circulación, que aún no son anuncios concretos, pero que van en la línea de mejorar la ciruclación. Y en este marco esta iniciativa es muy bienvenida”, afirmó Cosse.



INICIATIVA INNOVADORA Y UNICA



Por su parte, el secretario de Presidencia describió al parking de la Asociación Española como una iniciativa “innovadora, inteligente y única en Uruguay, acorde al nivel del primer mundo”. Aprovechando la oportunidad, Delgado felicitó a los trabajadores de la salud de la Asociación Española, así como a su cuerpo directivo por el trabajo realizado desde el comienzo de la pandemia.



“Le han puesto el hombro a una situación inédita. Hoy estamos saliendo de ese proceso con el aporte de todos, pero particularmente quiero destacar la tarea y el trabajo de los médicos y no médicos. Y estamos muy orgullosos de que en esta etapa de pos pandemia o de pandemia controlada, haya voluntad de ir para adelante, de invertir, de generar obra y empleo. Este tipo de obras traen soluciones a problemas que vienen de hace mucho tiempo, y que ayudan al bienestar de los uruguayos. Por eso quiero felicitarlos”, concluyó.



PAGO POR MINUTO



El parking, que está abierto las 24 horas los 365 días del año, busca satisfacer la creciente necesidad de estacionamiento en la zona, con tecnología de última generación, que permite dejar el auto en un espacio seguro, amplio, económico y con todas las medidas sanitarias establecidas desde el comienzo de la pandemia.



Una de las novedades principales que presenta el parking de la Española, además de su diseño y tecnología de vanguardia, consiste en la modalidad de pago. Tomando como referencia los principales parkings de Europa, Española Parking cuenta con un sistema de pago por minuto, sin mínimos ni fracciones.



Esto quiere decir que el cliente paga solo el tiempo que está, lo que representa un beneficio económico para el usuario del parking, al no "redondear" ni ajustar al alza por las fracciones de tiempo no utilizadas, como sucede habitualmente en el rubro.



Esto constituye un sistema de pago ideal para los diferentes tipos de trámite que suele realizar un socio de la Institucion, como puede ser asistir a la Farmacia o concurrir a una consulta médica. También para el personal médico de la Institución que asiste a sus consultas médicas.



DESCUENTO PARA SOCIOS Y FUNCIONARIOS



Los socios y funcionarios de la Asociación Española, además, tendrán un 30% de descuento en la tarifa. En este caso, al momento de abonar en las terminales de pago automáticas, tendrán la opción "socio o funcionario" de la Española. Digitando esa opción y colocando allí su cédula de identidad, el sistema lo reconoce como socio o funcionario y, automáticamente, aplica el descuento sobre la tarifa.



Este sistema de pago automático permite abonar ya sea en efectivo, o mediante tarjetas de crédito o débito.