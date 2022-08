HSBC distinguido como el mejor banco de Uruguay en Comercio Exterior 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el marco de la celebración de HSBC Uruguay por haber recibido el premio al Mejor Servicio de Comercio Exterior en Uruguay, se generó un encuentro con clientes referentes del mercado, al tiempo que se presentaron las posibilidades que el banco ofrece como facilitador de los negocios con China, y un producto que actualmente es tendencia en comercio exterior.



Uruguay tiene un volumen de negocios muy importante con China. En el primer semestre de 2022, el comercio entre Uruguay y China tuvo casi US$ 1500 millones de exportaciones, a través de unas 200 empresas, y cerca de US$ 1000 millones de importaciones, que involucraron a 1400 empresas, números muy relevantes, en los que incluso no se consideran las zonas francas.



China es el principal socio comercial de Uruguay, y el líder indiscutido del comercio global. Si bien los tiempos de entrega continúan lejos de los niveles normales, van mejorando. El levantamiento de las restricciones por covid en China es clave, al punto de que junio fue el primer mes en que dicho país incrementó la producción de su industria tras 4 meses muy complejos a raíz del lockdown.



“Tenemos disponible toda nuestra batería de productos en moneda china. Se puede abrir una caja de ahorro, operar el tipo de cambio al contado y a futuro, efectuar todas las modalidades de cobro y de pago, con transferencias internacionales, cobranzas documentarias y cartas de crédito. El rol de HSBC Uruguay como facilitador de negocios lo podemos tener también en los negocios con moneda china”, explicó Alfonso Gutiérrez, Country Head of Liquidity and Cash Management & Trade and Receivables Finance de HSBC Uruguay.



Gutiérrez agregó: “El hecho de cambiar la moneda no es solo el cambio en sí, es un diferencial al momento de cerrar negocios con China, tanto a favor de importadores como de exportadores, facilitando las negociaciones, abriendo nuevas oportunidades y contrapartes, y normalmente incluso mejorando la rentabilidad de su comercio con China”.



Además, la celebración fue excusa para presentar los detalles de un producto que es tendencia entre importadores uruguayos por su creciente uso, las cartas de crédito UPAS