Global Holding se convierte en Vertia Group y busca liderar la transformación en Latinoamérica
El holding regional presenta una nueva identidad que integra comunicación, tecnología, infraestructura urbana y servicios bajo una visión estratégica orientada al desarrollo de ciudades y negocios en Latinoamérica
Después de años de crecimiento y de expansión en Latinoamérica, Global Holding inicia una nueva etapa y presenta su nueva identidad corporativa: Vertia Group. Este cambio refleja la evolución de la organización desde una compañía asociada principalmente a la publicidad exterior, hacia un holding regional con un ecosistema de empresas que entregan soluciones para las ciudades, marcas gobiernos y comunidades.
La nueva identidad responde a una transformación estratégica, reuniendo capacidades en comunicación Out Of Home (OOH), tecnología, infraestructura urbana, innovación, soluciones financieras y desarrollo de espacios comerciales, consolidando una propuesta de valor más amplia que la que dio origen a la organización hace 12 años atrás.
Vertia nace del concepto vértice, entendido como el punto donde se unen distintos caminos para generar una nueva dirección. En ese sentido, la idea presenta el rol que hoy cumple el holding, que es conectar ciudades con personas, gobiernos con soluciones, marcas con audiencias y tecnología con infraestructura para generar valor e impulsar el desarrollo humano.
“Esto no es solamente un cambio de nombre, es la formalización de una transformación que venimos construyendo hace varios años”, dijo el presidente de Vertia Group, Federico Diez.
“Nuestro crecimiento nos llevó a desarrollar nuevas capacidades y negocios que trascienden la publicidad exterior. Necesitábamos una marca capaz de representar esta evolución y acompañar nuestra visión de futuro”, agregó Diez.
Bajo Vertia Group convergen empresas especializadas que, de manera integral, ofrecen soluciones para el desarrollo de ciudades y negocios. Entre ellas se encuentran Sercom, especialista en infraestructura y servicios urbanos, Global Vía Pública enfocada en soulciones OOH, Táctica dedicada a la experiencia en innovación, Intercanje orientada a soluciones financieras para comunicación y Nexus Media, centrada en el desarrollo de medios en polos comerciales.
“Cada una de ellas aporta capacidades específicas que fortalecen una visión integrada para el desarrollo de ciudades y negocio. Estamos muy contentos con ver nacer este nuevo holding”, cerró Diez.
La creación de Vertia Group también responde a una mirada de largo plazo. El holding fue concebido como una plataforma preparada para incorporar nuevas unidades de negocio y acompañar la expansión regional e internacional. Su identidad busca representar un ecosistema capaz de integrar comunicación, tecnología, infraestructura, movilidad y servicios urbanos bajo una misma visión estratégica.
Vertia Group no es simplemente una nueva marca. Es la expresión de una organización con mirada Smart Cities que redefine el OOH a través de soluciones integrales de comunicación, tecnología, infraestructura urbana y servicios públicos, conectando ciudades, marcas y personas.
Por más información: www.vertiagroup.com
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