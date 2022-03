Geely Coolray salió a pista en un Sunset Ride en el Pinar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El evento Geely Sunset Ride tuvo lugar en el Autódromo Víctor Borrat Fabini, un espacio ideal para que expertos en la industria probaran en exclusiva las principales características en términos de tecnología, seguridad y confort de la nueva integrante de la línea Geely.



Luego de una introducción técnica del modelo, llegó el momento de salir a probar la versión tope de gama de la Geely Coolray. Se trata de un modelo que reúne las características ideales de un vehículo para poner a prueba en el autódromo, ya que posee un potente motor turbo de 1.5 litros y 174 caballos de fuerza, y además se asocia a una espectacular caja de transmisión automática de doble embrague y siete velocidades.



Además de la prueba en pista, también se realizaron diferentes pruebas de habilidad conductiva como un Blind Test teniendo que conducir un vehículo a través de la cámara 360 sin visibilidad hacia el exterior y pruebas del asitente de estacionamiento automático.



Este sistema de estacionamiento funciona al activar su asistente, el cual rastrea el espacio de estacionamiento y nos lo indica con una alerta sonora y visual para que detengamos el vehículo en dicha posición. Luego, pedirá una confirmación y a continuación ejecutará la maniobra de estacionamiento de forma completamente automática.



El funcionamiento de este modelo sport de Geely en pista fue evaluado de manera muy positiva por todos los presentes. Según indicó Martín Mesa, Gerente de Marketing de Grupo Fiancar y Geely Uruguay “se trata de una nueva generación de SUV de Geely que incorpora el motor turbo y la caja automática de siete velocidades con doble embrague, además de incorporar mucha tecnología asociada a la seguridad y el Confort. Estas novedades aportan una experiencia de conducción superior y muy confortable para los usuarios.



Geely Coolray atrapa a simple vista desde su diseño exterior. Coolray propone modernidad y espíritu deportivo en todas sus líneas. Sus faros LED brindan dinamismo y vitalidad y se integran a un contorno frontal bien definido y pronunciado. Además la versión sport incluye carrocería es bitono y posee un alerón trasero deportivo que reduce efectivamente la resistencia al viento y aumenta la carga aerodinámica. Sin dudas otro detalle que destaca es su gran techo panorámico con amplia apertura y sus llantas deportivas de aleación rodado 18.





A su vez, Federico Guarino, Gerente Comercial de Grupo Fiancar y Geely Uruguay, destacó: “Sin duda la sinergia con otras marcas del Grupo ha sido muy importante para el desarrollo reciente de esta nueva Geely Coolray. En la creación de un producto como Coolray, han participado ingenieros con larga trayectoria y experiencia en Volvo Cars, como Peter Horbury o Guy Burgoyne. Esa impronta ya es parte del ADN de los vehículos Geely actuales, los cuales ya comparten plataforma con los productos Volvo en muchos casos”



El interior de la Coolray fue otro aspecto que despertó admiración entre todos los presentes, ya que ofrece un moderno y amplio espacio equipado con mucha tecnología en términos de confort, entretenimiento y seguridad. Ambas versiones están equipadas con volante deportivo multifunción, tapizado en cuero, espejos eléctricos con desempañador y luces de giro, control de velocidad crucero, columna de dirección regulable en altura y profundidad, cierre centralizado con comando a distancia, botón de arranque, alzacristales eléctricos one touch con función anti pinzamiento y aire acondicionado con salida en plazas traseras.



La versión GC equipa dirección asistida electrónicamente, 4 airbags, sistema electrónico de seguridad ABS y EBD, control de tracción y estabilidad, control de ascenso y descenso en pendiente, frenos de disco en las 4 ruedas, anclajes ISOFIX para niños, sensores de estacionamiento con cámara trasera y monitoreo inteligente de presión de neumáticos.



La versión GF (Sport) además incluye airbags de cortina, asiento del conductor eléctrico de 6 posiciones, levas de cambios al volante y cámara de estacionamiento panorámica de 360 °. El sistema de entretenimiento en ambas versiones cuenta con una pantalla táctil de alta definición de 10”, con USB y Bluetooth.



La versión GC tiene un precio de US$3 0.990 iva inc. Mientras que la versión GF, tiene un precio de US$ 33.990 impuestos incluidos.



Geely Coolray se encuentra disponible en todos los locales de Grupo Fiancar, y en la red de concesionarios oficiales en todo el país con la posibilidad de realizar un Test Drive y comprobar la calidad y excelentes prestaciones del vehículo.