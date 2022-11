Geely Coolray cautivó a todo el público de World Trade Center Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Geely, una de las marcas de origen asiático de mayor prestigio y con un imponente desarrollo en los últimos años, se hizo presente en el World Trade Center con su flamante modelo Coolray, una SUV de la generación 4.0 de Geely que no para de sorprender a quienes la descubren.



Geely es la compañía automotriz privada más grande de China que no deja de avanzar en la industria. En el año 2010, adquirió el 100% del paquete accionario de Volvo Cars, para luego seguir con el 50% de Lotus y Protón, y el 10% de Daimler Mercedes Benz a nivel global.

La marca se hizo presente en el World Trade Center durante varias horas para convocar a todo el personal de las torres, así como al público visitante a participar de diferentes actividades.Pero sin duda el mayor atractivo fue la Geely Coolray, la SUV deportiva de la marca Geely que se transformó en la verdadera protagonista de la jornada. Este modelo tiene una de las mecánicas más potentes de su segmento con una motorización Turbo de 1.5 litros y 174 caballos de fuerza. Además, viene equipada con una caja automática DCT de 8 velocidades de doble embrague, que combina elementos de origen de Volvo y que también es utilizada en modelos de marcas de Geely Corporation como Protón y Link & Co.



Su seguridad también es un elemento que destaca, este modelo viene equipado de serie con (6) seis Airbags, Control de estabilidad, Control de Tracción, Control Crucero, Control de ascenso y descenso en pendiente, asistente de estacionamiento automático, Frenos ABS + EBD con discos en las cuatro ruedas, anclajes ISOFIX, cámara panorámica de 360° y bloqueo de motor, lo cual lo vuelven un vehículo que ofrece máxima seguridad a todos sus ocupantes.

Su diseño único fue admirado por todos los visitantes, quienes destacaron sus focos LED, sus llantas de aleación de 18”, el alerón trasero deportivo y la doble salida de caños de escape. Algo que para los más fanáticos de los autos no pasó desapercibido en absoluto, así como que tiene un modo de conducción SPORT y levas al volante.

El público general que probó el vehículo valoró el alto grado de confort, tanto a nivel de marcha en la ciudad, como a nivel de equipamiento, destacando el amplio techo panorámico con gran apertura, central multimedia con Bluetooth, la cámara de 360 grados, volante multifunción con comandos de audio al volante. Algunos pocos pudieron probar la función de estacionamiento automático y la mayoría coincide en que el diseño del panel central y los comandos además de ser muy cómodo e intuitivo también es muy moderno y tecnológico.

Una jornada magnífica donde el clima acompañó para disfrutar de toda la actividad al aire libre donde en unas horas se realizaron más de 70 Test drives en un break distendido, con competencia de penales, bebida saludables refrescantes, helados de The Paletas Factory y premios para los ganadores, desde un Televisor LG y camisetas de fútbol de Uruguay y Pelotas del Mundial.



Así cerró una tarde única, donde Geely con su modelo Coolray estuvo presente y cautivó a todos, hombres y mujeres de diferentes edades quedaron sorprendidos y coincidieron en que se trata de un vehículo totalmente equipado y de calidad superior.



En Uruguay, Geely tiene más de 15 años de trayectoria y es representada por Grupo Fincar, uno de los grupos automotrices más importantes del país. Coolray cuenta con una garantía de 4 años o 100.000 km y está disponible en los showrooms de la marca en Centro y Carrasco y en todos los concesionarios Geely del país.