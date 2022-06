Fenicio e-Show: un encuentro de networking sobre eCommerce

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Interactuar, conocer nuevas herramientas en el mercado, comunicar novedades: ese es el objetivo de Fenicio e-Show. Con un encuentro de networking, exposiciones y feria de proveedores integrados a la plataforma, Fenicio organiza un evento dirigido a empresas que quieran profesionalizar su canal de ventas online, proyecten incursionar en el rubro y/o automatizar procesos con la plataforma.

“Hay necesidad del reencuentro”, explicó Carolina Maubrigadez, responsable de marketing de Fenicio eCommerce, y por este motivo retomaron esta iniciativa que habían comenzado a delinear en 2019. Ese año, contó, realizaron un evento pequeño con proveedores pero con un buen resultado: “Ahora dijimos hagámoslo en grande” y así nació Fenicio e-Show.



Será 100% presencial, con entrada libre y gratuita. Permitirá asesorarse sobre soluciones en logística, medios de pago y marketing, entre otros temas, además de conocer cómo Fenicio puede ayudar a hacer crecer los negocios online. El encuentro se desarrollará el miércoles 29 de junio, de 08:45 a 13:15 horas, en Movie de Montevideo Shopping.

“Fenicio e-Show está pensado para quienes están interesados en vender online, o ya lo hacen pero quieren continuar creciendo y profesionalizarse, invitándolos a automatizar procesos con nuestra plataforma. Será una jornada para conocer todo lo que puede hacer Fenicio eCommerce por los negocios, asesorarlos sobre soluciones de logística, medios de pago, herramientas de marketing, gestión empresarial, live shopping, entre otras, y aprovechar los beneficios del networking con profesionales del rubro que toman decisiones en sus empresas”, señaló Maubrigadez.



Quienes deseen asistir al evento podrán inscribirse en fenicio.io/evento. Sus creadores tienen mucha expectativa para este encuentro: “Quedan muy pocos cupos para esta experiencia”, adelantó la responsable de marketing de Fenicio eCommerce..

Tejer redes

Evento de Fenicio previo a la pandemia. Foto: Fenicio

Este evento —que es de inscripción abierta, pero con foco en personas vinculadas a empresas de retail, que ya venden online o proyectan hacerlo, o clientes que ya utilizan Fenicio pero quieren conocer más herramientas de la plataforma— nace como una “excusa de reunirse por primera vez después de la pandemia”, manifestó la responsable de marketing de Fenicio eCommerce, y particularmente para retomar y reforzar la instancia de networking.



La apertura del evento estará a cargo de Leonardo Álvarez, socio y cofundador de Fenicio eCommerce, quien expondrá acerca de la situación actual de la compañía, sus planes de expansión, crecimiento, nuevos servicios y desafíos hacia el futuro. Además, Ana de León, customer success leader de la empresa, presentará esta nueva área que se suma a Fenicio, con la finalidad de acompañar y asesorar de forma personalizada a sus clientes para fortalecer sus negocios online.



Además, Daniel Kacowicz, CEO de Real2b, hablará acerca de cómo publicar el 100% del stock en canales online y offline sin sobrevender, y abordará el procesamiento de órdenes en sucursales sin interrumpir la venta. Por su parte, Ignacio Castañares, experto en producto de Fenicio eCommerce, profundizará sobre las nuevas funcionalidades, integraciones y herramientas de la plataforma.



También participará Agustín Bordaberry, growth manager en Paigo, que presentará BNPL (Buy Now, Pay Later), una herramienta que ofrece a los clientes una nueva forma de comprar en cuotas en el acto, tanto en la tienda online como en la física, solo con su cédula de identidad.



En el tramo final, Diego Granotich, eCommerce manager de Fenicio, y Aghop Bogosian, líder del área de consultorías de la empresa, compartirán el plan de acción, y cómo convertir expectativas en resultados a través del servicio de gestión de publicidad y estrategia online.



En el cierre del evento, Rodrigo Cetrángolo, product manager en Hey Now, contará cómo implementar tecnología de forma simple para automatizar la gestión de los clientes y convertir WhatsApp en un poderoso canal de ventas.



Fenicio: cómo potenciar el negocio online

Es una plataforma de comercio electrónico en la nube que permite a empresas de retail contar con su canal de ventas online y comercializar de forma sencilla sus productos, simplificando y acompañando el proceso de transformación y migración digital, integrando los sistemas de los proveedores de servicios logísticos, facturación y stock y medios de pago, facilitando la experiencia de compra de los usuarios.



Quienes integran la empresa “acompañan al cliente para que pueda sacarle el mayor provecho a la herramienta y así rentabilizar su canal de comercio online desde el inicio del proceso”, explicó Maubrigadez y agregó: “Ofrecemos herramientas diversas y capacitaciones sin costo. Siempre estamos acompañando para facilitar y rentabilizar su canal”.



La empresa surgió en 2002 como análoga Information Design, una compañía de desarrollo y diseño de experiencia de usuario de capitales nacionales. En 2010 desarrolló un área de comercio online a medida para los clientes, para luego crear la plataforma Fenicio eCommerce que desde 2018 se ofrece como un servicio en la nube y pasó a ser el nombre de la compañía.



En el 2020 creció el comercio online y la empresa, que ya venía creciendo año tras año, creció exponencialmente. Pasó de tener alrededor de 20 trabajadores a 50 en su plantilla En 2022 cuenta con 50 expertos y profesionales y más de 400 clientes en Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Paraguay, México y República Dominicana.



Además, la empresa que está en pleno proceso de internacionalización, explicó Maubrigadez, también sigue trabajando para mantener “el liderazgo en Uruguay” y prepara novedades, como su mudanza.