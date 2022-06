Fenicio presenta la primera edición de Fenicio e-Show

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con un encuentro de networking, exposiciones y feria de proveedores integrados a la plataforma, Fenicio organiza Fenicio e-Show, un evento dirigido a empresas que quieran profesionalizar su canal de ventas online, proyecten incursionar en el rubro y/o automatizar procesos con la plataforma.



Fenicio e-Show será un evento 100% presencial, con entrada libre y gratuita , que permitirá asesorarse sobre soluciones en logística, medios de pago y marketing, entre otros temas, además de conocer cómo Fenicio puede ayudar a hacer crecer los negocios online. El encuentro se desarrollará el miércoles 29 de junio, de 08:45 a 13:15 horas, en Movie de Montevideo Shopping.



La apertura del evento estará a cargo de Leonardo Álvarez, socio y cofundador de Fenicio eCommerce, quien expondrá acerca de la situación actual de la compañía, sus planes de expansión, crecimiento, nuevos servicios y desafíos hacia el futuro. Además, Ana de León, Customer Success Manager de la empresa, presentará esta nueva área que se suma a Fenicio, con la finalidad de acompañar y asesorar de forma personalizada a sus clientes para fortalecer sus negocios online.



“Fenicio e-Show está pensado para quienes están interesados en vender online, o ya lo hacen pero quieren continuar creciendo y profesionalizarse, invitándolos a automatizar procesos con nuestra plataforma. Será una jornada para conocer todo lo que puede hacer Fenicio eCommerce por los negocios, asesorarlos sobre soluciones de logística, medios de pago, herramientas de marketing, gestión empresarial, live shopping, entre otras, y aprovechar los beneficios del networking con profesionales del rubro que toman decisiones en sus empresas”, señaló Carolina Maubrigadez, Responsable de Marketing de Fenicio.



Además, Daniel Kacowicz, CEO de Real2b, hablará acerca de cómo publicar el 100% del stock en canales online y offline sin sobrevender, y abordará el procesamiento de órdenes en sucursales sin interrumpir la venta. Por su parte, Ignacio Castañares, experto en Producto de Fenicio eCommerce, profundizará sobre las nuevas funcionalidades, integraciones y herramientas de la plataforma.



También participará Agustín Bordaberry, Growth Manager en Paigo, que presentará BNPL (Buy Now, Pay Later), una herramienta que ofrece a los clientes una nueva forma de comprar en cuotas en el acto, tanto en la tienda online como en la física, solo con su cédula de identidad.



En el tramo final, Diego Granotich, eCommerce Manager de Fenicio eCommerce, y Aghop Bogosian, líder del área de Consultorías de Fenicio eCommerce, compartirán el plan de acción, y cómo convertir expectativas en resultados a través del servicio de gestión de publicidad y estrategia online.



En el cierre del evento, Rodrigo Cetrángolo, Product Manager en Hey Now, contará cómo implementar tecnología de forma simple para automatizar la gestión de los clientes y convertir WhatsApp en un poderoso canal de ventas.



Para obtener más información sobre Fenicio e-show e inscribirse sin costo se puede ingresar aquí.