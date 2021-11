Familia de celulares Motorola edge llegan para competir en el segmento premium

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Desde Motorola entendemos que los smartphones se han convertido en mucho más que una herramienta de comunicación. Son el centro de información, entretenimiento y productividad. Por tal razón, en conjunto con estos dos nuevos dispositivos traemos más opciones para los consumidores uruguayos, siempre ávidos de las últimas tecnologías”, señaló Germán Greco, executive director y gerente general de Motorola Mobility para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia.



El Motorola edge 20 pro ofrece un sistema de triple cámara, con una nueva cámara principal 108MP, uno de los sensores más grandes de la marca hasta hoy con formato óptico de 1/1,5”. Esta cámara incluye la tecnología Ultra Pixel, que combina nueve píxeles en un gran píxel ultra con resolución de 12 MP, lo que mejora nueve veces más la sensibilidad a la luz para optimizar el rendimiento en entornos con poca luz.



Además, cuenta con una cámara híbrida que integra en un mismo lente cámara macro, y ultra gran angular. La tercera cámara del Motorola edge 20 pro es la primera lente telescópica de tipo periscopio de la marca, una característica rara vez vista en esta clase, que “dobla” la luz 90 grados para una claridad superior desde 5 veces más de la distancia. Además, Motorola va más allá al presentar el Super Zoom 50x, que captura detalles desde distancias increíbles utilizando un zoom híbrido. Y no se olvidaron del video: motorola edge 20 pro puede grabar con una increíble resolución de 8K, una primicia para un smartphone Motorola.



También está equipado con un súper slow motion, que disminuye la velocidad de los videos a 960 cuadros de alta definición por segundo, 4 veces menos que los teléfonos Motorola de la generación anterior.



Muchas personas utilizan sus smartphones como su pantalla principal para ver programas y películas, por lo que el motorola edge 20 pro incorpora una gran pantalla Max Vision de 6,7” con tecnología OLED para una experiencia visual nítida. Además, por primera vez Motorola ofrece una tasa de refresco de 144Hz, la mayor disponible en los smartphones convencionales. Cuando se trata de contenidos dinámicos y de gran movimiento, como los videojuegos, la tasa de refresco de 144Hz mejora notablemente la experiencia, ya que es un 140% más rápida que el estándar de la industria de 60Hz, y es un 60% más rápida que la primera generación de Motorola Edge.



El motorola edge 20 pro cuenta con el procesador Qualcomm® Snapdragon™ 870, que ofrece 5G1 y velocidad Wi-Fi 6.1 Con 256 GB de almacenamiento integrado, hay muchísimo espacio para fotos, películas, juegos y música.2 Y con 12 GB de memoria RAM de última generación, las aplicaciones e información estarán listas en segundo plano para que todo funcione sin problemas.



El motorola edge 20 pro ofrece horas de potencia sin tener que recargar. Y gracias a la tecnología TurboPower™ 30, otorga hasta 9 horas de energía con apenas 10 minutos de carga.



MOTOROLA EDGE 20 LITE



El motorola edge 20 lite combina su compatibilidad con las redes 5G1 con un avanzado sistema de cámara, a un precio más competitivo. Permite tomar fotos nítidas con el sensor principal 108MP, o dar rienda suelta a la creatividad con el sensor híbrido que integra gran angular y cámara macro. Además, integra un sensor de profundidad. La experiencia de entretenimiento se verá mejorada por una pantalla OLED de 6,7”, con tasa de refresco de 90Hz.



El dispositivo ofrece un procesador de bajo consumo, que alimenta juegos, fotos y mucho más con energía de repuesto. Con 6GB de memoria RAM de última generación, se puede cambiar entre aplicaciones sin esfuerzo y mantener todo funcionando sin problemas en segundo plano.



La batería de 5,000 mAh es una de las más grandes de cualquier smartphone 5G y ofrece hasta dos días de potencia con una sola carga, para conectarse a velocidades superrápidas en cualquier parte sin tener que parar para recargar. Además, TurboPower™ 30 ofrece horas de potencia en tan solo 10 minutos de carga, para recargar rápidamente y volver a lo que importa.



Los dos integrantes de la nueva familia Motorola edge 20 recibirán al menos dos actualizaciones importantes del sistema operativo Android y dos años de actualizaciones de seguridad bimensuales. Los usuarios pueden esperar soporte continuo para funciones de software como nuevas experiencias de MyUX, de cámara y de Ready For, dependiendo de la compatibilidad del hardware.



READY FOR, AHORA PARA PC Y WIRELESS



El Motorola edge 20 Pro y el Motorola edge 20 Lite tienen la potencia lista para ser desatada. Para ello cuentan con Ready For, una nueva plataforma que amplifica todo lo que puede hacer el teléfono.



Podrán mover los juegos del teléfono a la pantalla grande para un gran impulso de adrenalina. O sentir que están en la habitación durante las videollamadas gracias a la experiencia móvil líder en la industria que permite a los usuarios activar el seguimiento avanzado del sujeto al grabar o hacer llamadas. Y utilizar las aplicaciones en una pantalla de escritorio, lo que les proporcionará más espacio para trabajar y jugar con una funcionalidad que se asemeja a las computadoras. Estas son solo algunas de las maneras de usar Ready For.







Con el moto g100, ya disponible en el mercado uruguayo, era posible activar todas estas experiencias Ready For conectando un cable a monitores externos. Pero con los nuevos dispositivos motorola edge, ahora se podrá activar Ready For de forma inalámbrica y experimentar Ready For PC5, que proporciona a los usuarios acceso a aplicaciones de teléfono y archivos de PC en la misma pantalla. Estas son sólo algunas de las actualizaciones de la plataforma Ready For:



Ready For PC



Los teléfonos son fundamentales para capturar el contenido, las imágenes y los videos que las personas presentan: redes sociales, presentaciones o incluso una película documental. Pero cuando es hora de editar ese contenido, las personas confían en la potencia de las aplicaciones de PC y una pantalla más grande. Ahora con Ready For PC6, será posible evitar el proceso de uso compartido en varios pasos, compartiendo fácilmente el contenido en la PC para que el proceso de edición sea más sencillo que nunca. Incluso las notificaciones del teléfono son fácilmente accesibles en una pantalla, sin necesidad de cambiar entre dispositivos ni abrir pestañas innecesarias.



Para acceder a Ready For PC, es necesario el dispositivo móvil y la PC compartan la misma red Wi-Fi. A continuación, sólo hay que descargar la aplicación Ready For Assistant en el dispositivo Windows, a través de la página oficial de Motorola. Al abrir el asistente de Ready For aparecerá un código QR, que se escanea desde el smartphone y, a continuación, Ready For Mobile Desktop aparecerá en la pantalla de Windows.



Precio y disponibilidad

El motorola edge 20 pro y motorola edge 20 Lite ya se encuentran disponibles en Uruguay, a través de los principales operadores y retailers del país. El motorola edge 20 Lite se puede conseguir a un precio sugerido desde USD$559, y el motorola edge 20 Pro a un precio sugerido desde UD$ 999.



El motorola edge 20 pro se podrá conseguir en color azul midnight y el motorola edge 20 lite en color gris. Ready For PC se podrá disfrutar en los dos integrantes de la familia motorola edge, y Ready For Wireless y Ready For Tradicional, con el cable que viene incluido dentro de la caja, funciona en el motorola edge 20 Pro.



Además, Motorola ofrece servicio de posventa en Uruguay, a través de dos centros de servicio oficiales y certificados por la marca, que proveen atención a todo el portafolio en el país. Para más información, ingresar a www.motorola.com.uy.