Eurofarma ingresa a Estados Unidos con la adquisición de Medimetriks Pharmaceuticals

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Eurofarma, empresa farmacéutica multinacional con sede en Brasil y una de las empresas farmacéuticas más grande de América Latina, anunció su entrada al mercado norteamericano con la adquisición de Medimetriks Pharmaceuticals, Inc. Esta adquisición estratégica en los Estados Unidos refuerza el objetivo de Eurofarma de construir una empresa farmacéutica mundial.



Fundada en 2008, Medimetriks es una empresa líder en dermatología que desarrolla, adquiere y comercializa marcas prescritas para los cuidados de la piel. El portafolio de la Compañía incluye marcas indicadas para acné, rosácea, psoriasis, infecciones fúngicas y uñas distróficas. A Medimetriks se la conoce por su fuerza comercial apoyada en un equipo de ventas nacional y sólidas actividades de desarrollo.



Esta es la primera adquisición de Eurofarma fuera de América Latina y se da a pocas semanas que la empresa haya sido inspeccionada por la U.S. Food and Drug Administration (FDA), agencia que regula medicamentos en los Estados Unidos.



La FDA suministró a Eurofarma la clasificación Voluntary Action Indicated (VAI), que indica que la empresa cumple con todos los estándares de fabricación exigidos por la FDA en las buenas prácticas actuales y posibles futuras aprobaciones de productos para el mercado de los EE. UU.



Maria Del Pilar Muñoz, vicepresidente de Sostenibilidad y Nuevos Negocios de Eurofarma, afirma que «nuestra internacionalización comenzó en 2009 y, en poco más de una década, ya operamos en los 20 países de América Latina. Entrar en el mercado de los EE. UU., en el año de nuestro 50º aniversario, es especialmente significativo, ya que refuerza nuestro compromiso de construir una empresa farmacéutica global. Medimetriks es una operación especializada y respetada con alto potencial de crecimiento y servirá como plataforma para nuevas inversiones en los EE. UU».



Alexandre de Godoy Moreira Graziotto, Director de Planificación Estratégica y Nuevos Negocios de Eurofarma, afirma que «esta adquisición es una gran conquista que nos da acceso al mayor mercado farmacéutico del mundo. La clasificación VAI por la FDA nos permite expandir nuestra producción futura para el mercado americano y otros países, aumentando nuestra capacidad de crecer exportando productos y atendiendo mercados internacionales».



Bradley Glassman, presidente y CEO de Medimetriks, dijo que «junto con Eurofarma, Medimetriks expandirá sus operaciones de forma más agresiva, adquiriendo nuevos productos y desarrollando su pipeline. Continuamos comprometidos en invertir en el futuro de las especialidades de Dermatología y Podología y, con Eurofarma, estamos entusiasmados para cumplir aún más nuestra misión de satisfacer a las necesidades de esos pacientes».



La transacción ya está concluida y entra en vigor inmediatamente.