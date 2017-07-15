En Rusia, Uber se fusiona con su competidor Yandex.Taxi

Para la nueva compañía la empresa rusa invertirá US$ 225 millones y se quedará con un 59,3%, mientras que la estadounidense desembolsará unos US$ 100 millones

Yandex.Taxi, división del gigante ruso de Internet Yandex, y el estadounidense Uber fusionarán sus servicios de reserva de taxis y vehículos con chófer en Rusia, anunció la empresa rusa este jueves en un comunicado.

"Yandex y Uber han decidido fusionar sus servicios y crear para ello una nueva empresa", indica el comunicado. Esta compañía trabajará en Rusia y en las exrepúblicas soviéticas de Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, así como en Armenia y Georgia, precisó por su parte Uber.La nueva sociedad tendrá presencia en 127 ciudades de seis países, asegurando 35 millones de trayectos por mes, un equivalente de 7,9 billones de rublos mensuales (115 millones de euros)..

Un 59,3% de la nueva empresa pertenecerá a Yandex y un 36% a Uber, mientras que el 4,1% restante será de sus empleados, según el gigante ruso.

Uber y Yandex invertirán US$ 225 millones y US$ 100 millones, respectivamente, en esta sociedad que será liderada por el actual director de Yandex.Taxi, Tigran Judaverdian. La empresa tendrá un valor estimado en US$ 3,7 billones y la fusión debería concluirse en el cuatro trimestre de este año, según el grupo estadounidense.



"Tras la fusión, nada cambiará para los usuarios de ambos servicios; las dos aplicaciones seguirán disponibles", aseguró Judaverdian, citado en el comunicado.

Uber se implantó en Rusia en 2013, dos años después que su principal competidor, Yandex.Taxi, que poseía más de la mitad del mercado aún en 2016. (En base a AFP)



Mayoría. La rusa Yandez.Taxi se quedará con un 59,3% de la nueva empresa. (Foto: Reuters)

Empresas