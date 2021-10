Las empresas valientes que “dan más de lo que reciben”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El peligroso cambio climático y la creciente desigualdad están asolando el mundo y costando una fortuna. Estos enormes desafíos y otros cambios profundos, amenazan nuestra propia existencia. Otras megatendencias, como el impulso por una economía limpia y el enfoque en la diversidad y la inclusión, ofrecen nuevas y emocionantes oportunidades para sanar el mundo y prosperar al hacerlo. El gobierno no puede hacer esto solo. El negocio debe intensificarse. Así nos interpela el libro “Neto positivo: cómo prosperan las empresas valientes dando más de lo que reciben”, del ex director ejecutivo de la compañía Unilever, Paul Polman, y el gurú de los negocios sostenibles, Andrew Winston, exploran cincuenta años de dogma corporativo.



Polman y Winston revelan, por primera vez, lecciones clave de Unilever y otras empresas pioneras en todo el mundo sobre cómo puede beneficiarse solucionando los problemas del mundo en lugar de crearlos. Para prosperar hoy y mañana, argumentan, las empresas deben volverse “netamente positivas”, dando al mundo más de lo que reciben. “Se está construyendo el impulso para un sector privado más responsable y, de manera crucial, se está construyendo entre los principales ejecutivos e inversores”, comentó el ex CEO de Unilever a El País.



“Para poner nuestro mundo y nuestra economía en una trayectoria más inclusiva, más justa y más esperanzadora, necesitamos cambios a velocidad y escala. Necesitamos una masa crítica de líderes empresariales valientes para impulsar puntos de inflexión en sus industrias, trabajando con la sociedad civil y los gobiernos en nuevas y audaces alianzas para nuestra humanidad común”, agregó el ex CEO de Unilever.



Las empresas que adoptan “este cambio ya están siendo recompensadas; están generando confianza, desbloqueando la innovación, desarrollando su resiliencia y agilidad y, lo más importante, están encontrando el profundo sentido de propósito que sirve como estrella del norte en nuestro mundo cada vez más volátil”, concluyó Polman.