El desafío de participa en el mayor concurso de fotografía con smartphone del mundo

El concurso de Huawei ahora está abierto a estudiantes de entre 18 y 24 años, en el que los 10 talentosos ganadores no solo recibirán el próximo Huawei P50, sino también el fondo de creación NEXT-IMAGE con un valor de 1.000 dólares, que les ayudará a alcanzar su potencial artístico.



El tema de los premios NEXT-IMAGE de este año es "Better Together" y la fecha límite para que los estudiantes se inscriban es el 30 de noviembre de 2021.



El ganador del premio Student Focus será seleccionado por un jurado. Hay dos maneras de que los estudiantes extranjeros presenten sus candidaturas al premio, una es a través de la página web oficial y la otra es la autocandidatura a través de la Comunidad Huawei.



Los premios NEXT-IMAGE de este año serán juzgados por un equipo de expertos en fotografía, procedentes de una amplia gama de orígenes y países de todo el mundo. El fotógrafo canadiense de deportes extremos Reuben Krabbe estará acompañado por Karen Smith, una renombrada crítica de arte del Reino Unido, y el productor de radio y televisión francés Olivier Chiabodo. El jurado tiene una idea de lo que es ganar premios de fotografía, ya que al fotógrafo ganador del Pulitzer y fundador del Centro de Fotografía de Shanghai, Liu Heung Shing, se une uno de los ganadores del gran premio de los NEXT-IMAGE Awards 2020, Lin Haiyin. El profesor de la Escuela de Periodismo y Comunicación de la BNU, Yu Guoming, y el viceministro del Departamento de Marketing de Estrategia de Consumo de Huawei Consumer Business Group, Li Changzhu, completan el jurado.



Los Premios NEXT-IMAGE 2021, que empujan a los estudiantes a descubrir de forma creativa la diversidad y la belleza de la vida, cuentan con 10 categorías distintas para mantener el interés.



La forma más sencilla de participar es visitando el sitio https://gallery.consumer.huawei.com para enviar tus imágenes directamente en la página de inicio del concurso.



También puedes visitar https://consumer.huawei.com/en/community para participar a través de la Comunidad Huawei y mantenerte conectado con los fans de Huawei de todo el mundo a través del tablero de mensajes en línea que está disponible en varios idiomas. La fecha límite para las inscripciones es el 30 de noviembre de 2021.