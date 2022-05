Desafío MOOS 360 Live desafía a estudiantes creativos a darle una nueva mirada a la moda

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desafío Moos 360 LIVE se reinventa con ideas innovadoras, desafiando a los estudiantes a crear una propuesta 360 pensada desde la estética, la moda

y lo comercial.



Este año, se seleccionarán 10 duplas conformadas por estudiantes de moda, diseño, fotografía y audiovisual, las cuales competirán por presentar la propuesta más original.



El desafío comenzará con una increíble oportunidad, donde las duplas tendrán dos charlas para potenciar su creatividad. Una de ellas, será un Workshop presencial junto a “Estudio Innovación” que les dará herramientas para que innoven durante el proceso. Otra de ellas,

será una charla On Line con la fotógrafa Argentina Clarita Cao y la diseñadora de modas Josefina Ayerza, donde se tocarán los tres pilares del desafío: La moda, la fotografía y el emprendedurismo.



Cada dupla deberá contar con el ingenio necesario para pensar estratégica y creativamente una propuesta integral donde deberán realizar una serie de acciones. En primer lugar, las 10 duplas deberán crear dos looks extravagantes utilizando prendas de los locales participantes de Tres Cruces Shopping y justificar la elección de cada prenda.



Luego, se adentrarán en el mundo del diseño y la fotografía, eligiendo un espacio de Tres Cruces para fotografiar sus looks. Esta desafiante etapa del concurso deberá ser documentada en un video de dos minutos.



Para una experiencia completa, las duplas contarán con el apoyo de sus mentores, especialistas destacados en el área, priorizando el aprendizaje de los estudiantes durante el concurso. Ellas serán Angela Blones, Romi Diaz Cibilis, Tati Jurado, Tati Chiarino, y Matilde Pacheco.



Los looks creados serán exhibidos en maniquíes durante 10 días, generando un espacio de arte en el nivel 2 del Shopping. Una vez que se hayan presentado y exhibido todas las propuestas, el público y el jurado elegirán a las dos duplas finalistas.



El jurado estará compuesto por: Victoria Zangaro (comunicadora),

Andrea Menache (comunicadora), Agnes Lenoble (diseñadora) y Ximena Lema (gerente de Marketing de Tres Cruces Shopping.).



Los dos finalistas pasarán a la instancia “LIVE”. Se trata de un nuevo desafío dentro de Moos, donde cada dupla finalista presentará sus looks en un vivo de Instagram, junto a su mentora.El “LIVE” que sume la mayor cantidad de personas, será la dupla ganadora del desafío.



El concurso tiene un premio de un Check Obsequio de $ 40.000 para la dupla elegida por el público y uno de $ 20.000 para la dupla elegida por el jurado. Además, la dupla que resulta ganadora del LIVE se llevará dos pasajes ida y vuelta a Buenos Aires.



Los estudiantes interesados en participar de esta gran oportunidad, deberán enviar su portafolio junto a un video de 1 minuto contando por qué creen que deberían formar parte del Desafío MOOS 360 LIVE.



Hay tiempo hasta el 15 de mayo para inscribirte haciendo click aquí.