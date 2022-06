Comenzó la innovadora exposición del Desafío Moos 360 Live de Tres Cruces Shopping

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El viernes 17 de junio comenzó la exposición de los looks creados por las 10 duplas seleccionadas para Desafío Moos 360 Live. Los participantes transitaron desde la selección de prendas, la producción de fotos, el armado de maniquíes, y ahora están a la espera de la decisión del público y los jurados. Los clientes de Tres Cruces están invitados a disfrutar de un exclusivo paseo de moda ubicado en el Nivel 2 del Shopping, donde podrán ver los looks más originales creados por futuros emprendedores de la moda uruguaya hasta el domingo 26 de junio.



El desafío consistió en crear una propuesta pensada desde la estética, la moda, y lo comercial. En base a esto, cada dupla se propuso crear dos looks extravagantes utilizando prendas de los locales participantes de Tres Cruces Shopping. La consigna era la utilización de una prenda en común en ambos looks, justificando sus trabajos, creando un video del proceso, y entregando materiales que estratégicamente cumplieran con el objetivo de promocionar sus looks. Los participantes fueron asesorados por Angela Blones, Matilde Pacheco, Tati Chiarino, Tati Jurado y Romina Diaz.



Como resultado de la presente exposición, habrá dos ganadores, uno elegido por el jurado, y otro por el público de Tres Cruces Shopping. El público ya puede votar en el Instagram @trescrucesuy. Todos los que se animen participarán en un sorteo por dos Check Obsequio de $5000 cada uno. Además, hasta el 26 de junio habrá un 15% de descuento en locales adheridos a MOOS con la tarjeta de crédito Visa Sonrisas de Scotiabank, para que puedas llevarte el look que más te guste.