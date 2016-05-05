Choferes de Uber en NY se organizan para mejorar condiciones de trabajo

Choferes de Uber acaban de lanzar en Nueva York una "asociación solidaria", con el fin de organizarse y obtener mejores condiciones de trabajo.

La organización, bautizada "Alles" (Amalgamated Local of Livery Employees in Solidarity), afirma que cerca de 1.000 de los 50.000 choferes de Uber que trabajan en el estado de Nueva York, pidieron afiliarse a ella.

Uber es un servicio de reserva de vehículos con chofer presente en unos 60 países. Su modelo económico depende mucho de la gran flexibilidad de los empleos en la que se apoya.

"Pedimos que haya un salario mínimo para los conductores. Desde la disminución del precio de los viajes, ganamos cerca de 5 o 6 dólares por viaje. No se puede vivir con eso", explica a la AFP Armughan Asar, copresidente de la organización y chofer de Uber, durante el anuncio de la creación de esta asociación.

La creación de Alles tiene lugar tras una reducción de 15% de los precios de los viajes en Nueva York en enero, dispuesto por la empresa californiana.

Uber dijo recientemente que estaba dispuesta a pagar hasta 100 millones de dólares para poner fin a dos demandas colectivas en Estados Unidos que amenazan con cambiar el estatuto de sus choferes: Uber quiere que sigan siendo trabajadores independientes, una condición mucho más flexible que la de "asalariados".

"Estamos hoy aquí para unir a los conductores de Uber, que trabajan un número de horas agotador sin compensación suficiente para sobrevivir (...) en Nueva York", dijo durante el lanzamiento de Alles Kevin Lynch, copresidente de la organización, quien afirmó que esperaba que el estado de Nueva York endureciera las normas contra Uber y otras compañías similares.



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