Celebración de graduados de carreras de University of London

Los alumnos de la Universidad de Montevideo tendrán la ceremonia de graduación de las carreras UM en diciembre de este año. Sin embargo, 19 alumnos de la Facultad de Ciencias Empresariales y Economía (FCEE) festejaron el 28 de octubre, en una ceremonia íntima, la obtención de una segunda titulación, otorgado por University of London, por haber completado una carrera de London School of Economics, a través de la coordinación académica de la UM.



El evento se llevó adelante en la Residencia Británica de Montevideo, con la presencia de la embajadora de Reino Unido, Faye O’Connor, así como autoridades de la Universidad y algunos familiares invitados de los graduados.



El programa Carreras de University of London funciona desde 2015 en la FCEE. Al cursar cualquier título de grado de dicha facultad, los alumnos con nivel avanzado de inglés pueden, al mismo tiempo, completar una carrera de la institución británica. Las materias se dictan en la UM y los contenidos están bajo la responsabilidad académica de London School of Economics and Political Science (LSE), una de las instituciones educativas más prestigiosas del mundo.



Los 19 alumnos obtuvieron su titulación de las carreras de University of London entre 2019, 2020 y 2021. Entre ellos, seis alumnos se graduaron con la distinción First Class Honours. Asimismo, cabe destacar que, a lo largo de los ciclos de evaluación, LSE ha otorgado a la UM reconocimientos por los excelentes resultados de sus alumnos en los exámenes internacionales, con un índice de aprobación superior al promedio mundial.



En 2019, la UM fue invitada a unirse al Teaching Centres Recognition Framework, lo cual implicó un reconocimiento del trabajo y compromiso sostenido por parte de los profesores en el desarrollo de los programas, la administración y sus estudiantes.



La emergencia sanitaria ha imposibilitado a University of London conmemorar las tradiciones de manera presencial hasta el 2022. Por esta razón, y a modo simbólico, la UM decidió celebrar la graduación que ocurriría en Londres en la Residencia Británica de Montevideo, con la presencia de la embajadora Faye O’Connor, que se hizo presente para homenajear a los graduados.



Las ceremonias de graduación en University of London cuentan no solo con la presencia del cuerpo académico de las distintas facultades, sino también de un miembro de la realeza británica. En 2019, por ejemplo, asistió la princesa Ana.