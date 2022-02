Car One será el punto de partida del Gran Premio del Uruguay 19 Capitales Histórico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Celebramos y apoyamos la realización de este tipo de competencias tan prestigiosas. Uno de nuestros objetivos es ser el centro de referencia de los principales acontecimientos del rubro automotor de Uruguay y sin dudas este es uno de ellos. Se trata de una iniciativa que además es de gran atractivo turístico y cuenta con un importante compromiso social al buscar sensibilizar sobre la seguridad vial”, expresó Emiliano Aldabalde, director comercial de Car One.



El evento es organizado por el Automóvil Club del Uruguay (ACU) y fue declarado de interés por el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Educación y Cultura, el Congreso de Intendentes y la Secretaría Nacional del Deporte, así como por el Municipio E de Montevideo.



En esta oportunidad, además de ser sponsor de la competencia, Car One recibirá a los competidores en los locales de ACU, ubicados en su complejo de Ruta Interbalnearia y Camino de los Horneros, para llevar adelante la revisación técnica de los vehículos que recorrerán 2.488 kilómetros en el territorio nacional.



De igual manera, se realizará en el centro la largada simbólica de la competencia, que tendrá lugar el sábado 19 de febrero a las 20:00 horas. Los vehículos que formen parte de esta instancia serán exhibidos durante esa tarde en el parque cerrado ubicado en el estacionamiento del complejo Car One.



La competencia tendrá su largada oficial al día siguiente a las 08:00 horas desde el Aeropuerto de Carrasco, se desarrollará en seis etapas y finalizará el viernes 25 en el departamento de Montevideo.



El lanzamiento de esta actividad se llevó adelante en Car One y contó con la presencia del secretario Nacional de Deporte, Sebastián Bauza; el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic; el director General de la Secretaría de Turismo, Ignacio Curbelo; el director General de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Canelones, Marcelo Metediera; y el presidente de ACU, Jorge Tomasi