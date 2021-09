Car One invita a disfrutar una innovadora competencia de autos a control remoto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con una propuesta entretenida para todos y vinculada al rubro automotor, Car One invita a disfrutar en familia la “Copa Car One de Autos Radiocontrolados 2021”, que se desarrollará el sábado 11 de setiembre entre las 10:00 y las 17:00 horas en las instalaciones de Ruta Interbalnearia y Camino de los Horneros.



La competencia contará con distintas categorías de autos radiocontrolados en dos pistas que estarán desplegadas en el predio de Car One, una de asfalto y otra sobre césped. Además habrá presentaciones de DJs, food trucks y un rincón infantil.



Por otra parte, aquellas personas que deseen tasar su vehículo actual en el momento también podrán hacerlo, ya que habrá atención especializada.



La “Copa Car One de Autos Radiocontrolados 2021”, cuyo ingreso será libre, se desarrollará con la coordinación y cooperación del Club Uruguayo de Automodelismo (CUDA Uruguay) y RcUruguay.



Para conocer más sobre los servicios de Car One se puede visitar durante toda la semana, de 10:00 a 20:00 horas, seguir a la empresa en sus redes sociales a través de @caroneuy en Instagram y en Facebook Car One Uruguay, o ingresar al sitio web oficial www.carone.com.uy.