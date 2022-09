Be Parklife ya es una realidad y un éxito en ventas en el mercado inmobiliario

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Durante la primera semana de septiembre y 45 días antes de lo prometido, Be Parklife entregó los apartamentos de la torre C. Algo similar había ocurrido con su antecesora (torre B) durante el mes de marzo.



El condominio privado ubicado de cara al Parque Rivera tendrá un total de 164 apartamentos. Cuenta con seguridad las 24 hs, salón de usos múltiples, laundry, barbacoas con impresionantes vistas, parque de aventuras para niños y bicicletas para salir a disfrutar del entorno.



Be Parklife ya es una realidad y un éxito en el mercado inmobiliario uruguayo. Entregadas tres de sus cinco torres y, con un 80% de unidades vendidas, sigue avanzando. Las últimas dos se entregan en agosto del 2023 y marzo de 2024.