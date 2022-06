BBVA incorpora a María Croci como responsable de sostenibilidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En 2019, BBVA incorporó la sostenibilidad como una de sus seis prioridades estratégicas, poniendo el foco en la lucha contra el cambio climático y el crecimiento inclusivo y, desde esa fecha, se han dado pasos importantes, como son el compromiso de canalizar 200.000 millones de euros entre 2018 y 2025 en financiación sostenible, dos veces la cantidad establecida en el objetivo inicial; la decisión de dejar de financiar a empresas con actividades relacionadas con el carbón; o el compromiso Net Zero 2050, que implica cero emisiones netas de CO2 en dicho año, teniendo en cuenta tanto las emisiones directas del banco (en las que ya es neutro desde 2020) como las indirectas, es decir, las de los clientes a los que financia.

Estos hitos, entre otros, han hecho que BBVA sea considerado el primer banco europeo más sostenible y el segundo del mundo, según Dow Jones Sustainability Index.



En Uruguay el banco ha dado también pasos firmes en liderar la transición hacia un futuro sostenible, destacando la emisión del primer bono sostenible en el mercado uruguayo, el lanzamiento del primer préstamo automotor para vehículos eléctricos y, en diciembre de 2021, ofreció al mercado el primer crédito hipotecario verde, destinado a la adquisición de viviendas con certificación LEED, EDGE y MAS (LSQA).

Franco Cinquegrana, head de Client Solutions y responsable de sostenibilidad en el país, destacó que “el nombramiento de María potenciará el impulso local en materia de sostenibilidad y consolidará el liderazgo del banco en esta prioridad estratégica”.



Croci señaló que su incorporación a BBVA supone “el gran desafío y la gran oportunidad de estar junto a los mejores, en un área en la que me he especializado y en la que hay grandes retos por cumplir”.



María Croci, es una destacada profesional uruguaya que cuenta con una sólida experiencia en la estructuración de proyectos de desarrollo sostenible tanto en el sector público como privado, habiendo desempeñado funciones en distintos organismos y organizaciones del plano local e internacional.