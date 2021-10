Banque Heritage impulsará a RedME como sponsor

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En el marco de su política de aportes a la sociedad, Banque Heritage concretó una alianza estratégica con RedME - Red de Mujeres Ejecutivas de Uruguay, una organización que busca potenciar a mujeres en roles de liderazgo.



RedME nació en junio de este año como respuesta a una necesidad concreta de trabajar la mirada de género a nivel de las empresas tanto públicas como privadas. Con más de 200 socias, su principal objetivo como asociación civil sin fines de lucro es reducir la brecha de género en los puestos de liderazgo en las organizaciones. En el largo plazo se propone lograr un impacto positivo construyendo lugares de trabajo más equitativos, conscientes y sostenibles, trabajando en complementariedad con los hombres, para incidir y acelerar transformaciones en las políticas sociales en el país.



Para Banque Heritage, este acuerdo es clave para continuar avanzando en su agenda de contribuir a la inserción de las mujeres en posiciones de liderazgo y dirección, no sólo en el ámbito financiero. “Creemos firmemente que hay que visibilizar y destacar el aporte que el balance de género y el talento de las mujeres genera no sólo en los equipos de trabajo sino también en la gestión organizacional y en el desarrollo de la sociedad” argumentó el Cr. Alejandro Suzacq, gerente general de Banque Heritage, y profundizó: “Las actividades que estaremos realizando en conjunto con RedME generarán espacios para que las socias puedan conectar e intercambiar sobre desafíos y experiencias profesionales que impulsen y potencien su liderazgo. El banco ha sido un lugar donde el talento femenino siempre se ha destacado y es para nosotros natural aportar a que más mujeres puedan desarrollarse exitosamente”.



“Nos organizamos para promover la formación de esta red con el fin de lograr que más mujeres ocupen posiciones de liderazgo, con el propósito de conseguir un impacto positivo real en la sociedad uruguaya”, comentó Ana Gatti, fundadora de RedME, y agregó: “Este acuerdo con Banque Heritage nos da el impulso para seguir transitando este proceso. Queremos crear un programa de formación para mujeres que hoy no existe en Uruguay y buscaremos construir un estilo de liderazgo único. Estamos convencidas de que esta asociación con Banque Heritage ayudará a acelerar las acciones de la red para alcanzar los resultados de igualdad que buscamos. Actualmente sólo el 35,7% de los cargos directivos en nuestro país son ocupados por líderes mujeres.”



Además de brindar charlas abiertas a todo público, RedME sumó colaboradores internacionales mediante un convenio estratégico con RedMAD, la Red de Mujeres de Alta Dirección en Chile. Los proyectos y actividades pautadas hasta 2022 incluyen: webinars y charlas técnicas y de actualidad, mesas temáticas, la formación de un observatorio de género, programas para empresas, mentorías y Círculos de socias. Entre octubre y noviembre van a lanzar una convocatoria para Mentoras y Mentees, así como para la integración de los Círculos.



Los círculos de socias generarán espacios donde las mujeres podrán conocerse, referenciarse y nutrirse recíprocamente de sus experiencias. El programa de mentorías buscará conectar a ejecutivas de trayectoria con talentos jóvenes, con potencial de crecimiento, que se encuentran en las empresas y a las que RedME apuesta como agentes de cambio.