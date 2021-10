“Back To Live” de Budweiser forma parte de America Rockstars

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con la presentación del artista Diego Arquero en la Sala del Museo a sala llena, en lo que fue su primer show en vivo luego de un año y medio sin tocar, se celebró la primera fecha de “Back To Live”.



La iniciativa de Budweiser para promover el retorno a los festivales de música, que ahora suma a su grilla de eventos la participación en America Rockstars, con la conducción del actor argentino Darío Barassi y un cierre estelar con el espectáculo en vivo de Enemy, Coti Sorokin, Cande Tinelli, Peke 77, Mau y Ricky, y Maria Becerra.



La propuesta forma parte de una campaña global implementada en otros países como Chile, Canadá, Brasil, Argentina, Colombia y Uruguay, con artistas internacionales como Maroon 5 en Back to Live Canadá, pretende reactivar la industria por medio del impulso de los espectáculos en vivo de artistas locales y regionales.



Gabriel González, director de Marketing y Adyacencias de Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC), indicó que “estamos muy contentos de poder sumarnos desde Uruguay a la movida global de “Back to Live” con un show de primer nivel, con la presentación de artistas internacionales y locales. Cuidándonos entre todos y respetando los protocolos, va ser un show ideal para disfrutar una Budweiser bien fría".



“Trabajar juntos con una marca internacional como Budweiser en un festival internacional con celebrities de escala mundial, reunidos en el primer gran evento de la región en la salida de la pandemia, nos gratifica enormemente”, señaló Ignacio González, fundador de America Rockstars, una instancia que integra el America Business Forum y que se llevará adelante el sábado 9 de octubre en el Centro de Convenciones de Punta del Este.



El evento incluirá la presentación de la artista latina del momento, María Becerra, quien dará su primer show internacional en el balneario esteño antes que en Argentina y el resto del mundo.



A nivel local, se destacará la presentación de Enemy, el proyecto de los hermanos Franco y Brunco Serra, una banda que despliega un pop contundente que se mueve entre las melodías más bailables y los moods más chill.



También estará el trapero uruguayo Peke 77, que a sus 21 años es uno de los mayores referentes del género en Latinoamérica.



Los ingresos para America Rockstars, donde grandes personalidades compartirán con el público historias de vida inspiradoras además de su arte, están en venta en el sitio https://america-rockstars.com/.



Para acceder es necesario ser mayor de 18 años y contar con el esquema de vacunación anticovid completo y los 14 días posteriores correspondientes para alcanzar la inmunización.