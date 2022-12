Antel selló un acuerdo con Disney para ampliar contenidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Antel amplió la propuesta de entretenimiento para usuarios de todo el país. A través de un acuerdo firmado ayer con The Walt Disney Company, la empresa estatal de telecomunicaciones se convirtió en distribuidora en Uruguay del servicio de difusión digital de contenidos multimedia (“streaming”) de la compañía estadounidense.



Gracias a este convenio, usuarios de internet móvil y banda ancha fija accederán a planes y bonificaciones para ver programas deportivos y de entretenimiento, a través de las señales Star+ y Disney+, propiedad The Walt Disney Company.



Durante un encuentro llevado a cabo en la Torre de las Telecomunicaciones, que contó con la participación del presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, y autoridades y representantes de ambas empresas, se informó sobre el alcance del convenio celebrado.De este modo, los usuarios de Antel podrán ver eventos deportivos de carácter nacional e internacional, así como películas y series aptas para todo público.



Gurméndez detalló, en su oratoria, que el objetivo es beneficiar con nuevos programas de entretenimiento a los usuarios, en buenas condiciones en materia de precios y también de calidad.



Además, sostuvo que el convenio fue impulsado y acordado por todo el Directorio de Antel, en un momento de crecimiento “muy fuerte” y con nuevos desafíos comerciales.



Como distribuidor de los contenidos multimedia desarrollados por The Walt Disney Company, la empresa estatal de telecomunicaciones puso a disposición de sus clientes el plan de contenidos más amplio del mercado uruguayo.



“Todos sabemos de la calidad de los contenidos de Disney para todo el público y para la familia”, señaló Gurméndez, quien además destacó el acceso al fútbol uruguayo, así como a las principales ligas internacionales. Próximamente, también está prevista la difusión de contenidos exclusivos deportivos desde esta plataforma de Disney, adelantó el presidente de Antel.



En un mercado competitivo de las telecomunicaciones nacionales, Antel registra un fuerte crecimiento en líneas de telefonía celular, así como en conexiones de banda ancha con un sustancial aumento de la velocidad de acceso a Internet. “Hemos multiplicado por tres el tráfico de datos que se transmite desde nuestra red de telefonía celular”, afirmó Gurméndez.



En el periodo 2021-2022, Antel informó que ha invertido US$ 131 millones en infraestructura móvil y de fibra óptica en el interior del país. Respecto a la fibra óptica, al final de este año se llegará a 154 nuevas localidades, villas y ciudades. De esta forma, en 2021-2022 se alcanzará con fibra a 175 localidades, lo que posibilitará más de 78.000 migraciones de cobre a fibra óptica.



El crecimiento sostenido de la actividad de Antel “ha permitido un abaratamiento del costo del servicio de telecomunicaciones” enfocada en “una mejora de la gestión hacia el cliente desde condiciones que hacen a la calidad” de los servicios prestados, subrayó Gurméndez.



Esta nueva iniciativa complementa el acceso de los usuarios de Antel a la programación en vivo de los canales 4, 10 y 12, entre otros contenidos, concluyó Gurméndez.