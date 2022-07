America Business Forum regresa con un corto de cine futurista que nos invita a ̈despertar ̈ 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El próximo viernes 7 de octubre se realizará en Punta del Este America Business Forum, presentado por Movistar. Para su lanzamiento America Business presentó un impactante short film que nos estimula a reflexionar sobre nuestra responsabilidad en el diseño del futuro y nos invita a despertar.



Luego de un año muy especial donde tuvimos el “ComeBack” del mundo entero, esta nueva edición 2022 se enmarcará bajo el concepto FutureIsNow, donde se planteará el gran desafío de la raza humana que es el de acompañar la revolución acelerada que nos plantean la tecnología e innovación. En este marco se iniciará el debate tan esperado de America Business Forum, el cual nos ayudará a entender nuestra responsabilidad en el nuevo mundo y sus reglas, utilizando las herramientas y los recursos de la tecnología y la ciencia a favor del futuro que imaginamos y que debemos diseñar conscientemente.



El presidente Luis Lacalle Pou en America Business Forum 2021.

Año tras año America Business Forum se convirtió en un referente

latinoamericano; es el punto de encuentro que logra reunir a personalidades de alcance mundial y que genera un line up de alto impacto donde se enlazan ideas y conceptos con el fin de liderar el cambio global desde América Latina.



America Business Forum 2022: Future is Now, nos invita a reflexionar

sobre el futuro, el enorme cambio cultural de nuestra era y a construir una

visión de futuro hacia el nuevo tiempo.