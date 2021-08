All New Tucson 2022 llega completamente renovada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hay modelos que gracias a su gran historia, se convierten en un emblema para la marca, un ícono que todos los amantes de los autos conocen. Ese es el caso de la tan reconocida, Hyundai Tucson.



Este año, Hyundai Uruguay a través del grupo Fidocar, realiza el lanzamiento de la tan esperada All New Tucson 2022, un modelo que viene a darle un giro de 180° al mundo de las SUV.



Manteniendo un alto standard de calidad y vanguardia, la nueva SUV de la marca llega con grandes cambios en diseño, confort, tecnología y seguridad, con el objetivo de continuar como referente dentro de su categoría.



La nueva SUV es la primera de su segmento en adoptar el concepto de Sensuous Sportiness, brindando a través de su parrilla frontal de diseño paramétrico, un estilo único, con una mezcla de elegancia y deportividad. Sus luces diurnas LED también fueron pensadas bajo esa idea, adoptando el nombre de Parametric Hidden Lights..



En los laterales observamos sus nuevas llantas de aleación con diseño diamantado de 18” y sus llamativas líneas que acompañan el contorno de la carrocería, éstas hacen que la All New Tucson 2022 brille desde todos los ángulos, brindándole una sensación de robustez y deportividad única.



El interior transmite una sensación de lujo y confort en cada detalle. Sus asientos en cuero son calefaccionados y ventilados en las plazas delanteras, además permiten regulación eléctrica y seteo por memoria de usuarios. La luz de ambiente interior regulable, su techo panorámico one-touch y el climatizador bi-zona nos brinda una sensación de calidez muy especial.



En términos de conectividad, cuenta con un tablero de instrumentos totalmente digital de 10.25 pulgadas y una pantalla multimedia con compatibilidad Android Auto y Apple CarPlay, en la cual se puede observar su cámara de 360° de alta definición. Para complementar la experiencia, el nuevo lanzamiento cuenta con un sistema de audio premium marca BOSE.



Pasando a la seguridad, la nueva SUV incorpora lo último en Sistemas Avanzados a la Conducción (ADAS), llamados Hyundai SmartSense. En el caso de la All New Tucson 2022 cuenta con: monitor y asistente de evasión de punto ciego (BCA), asistente de evasión de colisión frontal y en función de giro (FCA), asistente de mantención (LKA) y seguimiento de carril (LFA), además del Control Crucero Adaptativo con función de Stop&GO (SCC).



El motor de la nueva All New Tucson es el potente y ya conocido 1.6 turboalimentado, con transmisión automática de doble embrague de 7 velocidades y levas al volante.



Esta nueva generación de Hyundai All New Tucson 2022 estará a la venta en Uruguay con un precio desde los US 51.990 para su versión Safe y de USD 59.990 para la versión Limited. Descubre más sobre la cuarta generación de Tucson en nuestras redes y agendá tu test-drive para conocer a fondo cada detalle.