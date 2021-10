Elecciones en Caja Profesional: votaron 3.178 personas en todo el país de las 70.000 habilitadas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este miércoles se realiza la jornada de votación para elegir a las nuevas autoridades del directorio y los integrantes de la comisión asesora y de contralor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu). El horario de votación es de 09:00 a 18:00, y el lugar en el que están instalados los circuitos es el Hotel NH Montevideo Columbia.

Ana Lía Piñeyrúa, ministra de la Corte Electoral, informó a El País que hasta las 12:30 ya habían votado 3.178 personas. De ese total se desprende que 1.750 pertenecieron a Montevideo, 1.211 al interior del país (excluyendo Canelones, Rocha, Florida, Cerro Largo y Río Negro), y 217 a Canelones.



En la jornada se elegirán las nuevas autoridades del directorio y los integrantes de la comisión asesora y de contralor. Siete son los miembros del directorio: dos delegados que son designados por el Poder Ejecutivo y otros cinco que son los que votan los afiliados: uno en representación de los pasivos (jubilados) y cuatro en representación de los activos.



A diferencia del resto, los delegados en representación del Poder Ejecutivo pueden ser sustituidos en cualquier momento o ratificados en sus cargos para el nuevo período.

Pueden participar de la elección de las nuevas autoridades aquellos profesionales universitarios que estén afiliados a la Caja y que al 28 de febrero de este año se encuentren al día en el pago de sus obligaciones.



Se estima que hay aproximadamente unas 70.000 personas habilitadas para votar, distribuidas entre 60.000 profesionales activos y en el entorno de 10.000 jubilados. La cifra sería mayor si se tienen en cuenta los cálculos internos de la Caja que señalan que hay aproximadamente 80.000 profesionales con declaración de no ejercicio.



Sin embargo, tradicionalmente vota alrededor del 10% del total de habilitados dado que no es obligatorio. Según indicó Robert Long -actual integrante del directorio por los jubilados y candidato por la lista 20 a primer suplente de los pasivos-, en 2017 en las pasadas elecciones -cuando se decidió el actual directorio- “que ya habían sido delicadas” por la situación que ya atravesaba la Caja, votaron 6.798 afiliados activos y 2.805 pasivos y a su entender el panorama será similar este año.



“Ahora parece que todo el mundo se preocupa (por la situación económica de la Caja) pero las elecciones son dentro de ocho días. Hay tan poca participación y tan poco interés que mi opinión (en relación a cuántos habilitados votarán) es bastante poco optimista, a pesar de los problemas que enfrenta la Caja o mejor dicho, quizás por esos mismos problemas”, reflexionó Long días atrás en diálogo con El País.

La Cjppu viene enfrentando una crítica situación financiera y por eso necesita dinero para cubrir los déficits operativos crecientes. Según cálculos del organismo, aún considerando los efectos de una futura reforma estructural (basada en el anteproyecto presentado en 2020 por la Cjppu), en todo el período 2021-2026 se registrarían déficits crecientes que van desde aproximadamente US$ 65 millones en 2021, hasta un entorno de entre US$ 110 millones y US$ 130 millones en 2026.