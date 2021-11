¿Por qué se desplomó en tres meses el precio de la acción de la empresa uruguaya en Wall Street?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La fintech uruguaya dLocal, que cotiza en el mercado Nasdaq de la Bolsa de Nueva York, ha visto caer fuertemente su acción en los últimos meses, luego de haber alcanzado un récord. ¿Por qué la firma uruguaya con mayor valorización de mercado perdió pie en Wall Street?

dLocal permite a más de 330 multinacionales y comercios globales procesar más de 600 métodos de pagos en 33 países emergentes. Tiene a clientes como Amazon, Zara, Uber, Nike, Booking, Didi, Google, Microsoft y Tripadvisor, entre otros. A estas empresas, les da el servicio de que puedan cobrar sus ventas en distintos países aun cuando los consumidores no cuenten con tarjetas de crédito o débito.



Para ver lo sucedido, hay que repasar la historia muy reciente. El pasado 3 de junio dLocal empezó a cotizar parte de sus acciones en el mercado del Nasdaq con el símbolo DLO, al lanzar su oferta pública inicial (OPI) de 29,4 millones de acciones de las 293 millones que tiene (poco más del 10% de la propiedad). Si bien el precio indicativo registrado era de entre US$ 16 y US$ 18 por acción, la emisión se hizo a US$ 21.



Tras su primer día de cotización, la empresa cerró en US$ 32,39 por acción, con un alza diaria de 54%.

La acción de la fintech uruguaya siguió su camino ascendente, hasta otro de los hitos para la compañía: su primera presentación de resultados trimestrales. Eso ocurrió el pasado 19 de agosto y los buenos resultados (los ingresos en el segundo trimestre aumentaron 186% respecto al mismo período de 2020) llevaron a la acción de dLocal a un máximo de US$ 68,78 en la jornada. Luego bajó un poco ese día y cerró a US$ 62,43 (un nuevo récord de cierre, ya que el anterior era de US$ 52,99).



La euforia del mercado neoyorkino con la empresa uruguaya continuó, porque la acción no paró de subir y el 1° de septiembre alcanzó un récord intradiario de US$ 73,43 y casi igualó el precio máximo de cierre al finalizar en US$ 68,92 (el récord al finalizar la jornada es de US$ 69 el pasado 24 de agosto.



Luego, la acción se movió en un rango entre US$ 60 y US$ 68 durante casi todo el mes. El 27 de septiembre cerró en US$ 64,67 y un día después finalizó en US$ 58,38. Así siguió con altibajos hasta cerrar en US$ 47,50 el 22 de octubre, un mínimo de cierre desde el 6 de agosto (US$ 45,40).

¿Qué pasó entonces? Porque la acción de dLocal tocó un cierre mínimo histórico posterior a la OPI de US$ 30,92, el pasado miércoles 23 de noviembre.



Los inversores no leyeron de buena manera los resultados del tercer trimestre y eso pese a que “a diferencia de muchas otras acciones de crecimiento en tecnología, dLocal es rentable, y no solo, sino enormemente rentable”, indicó un análisis de la web especializada Seeking Alpha.



Pero más allá de lo que leyeron los inversores de esos resultados (que siguieron mostrando crecimiento en ingresos) lo que también llevó a una venta masiva de acciones a fines de octubre (y la consiguiente caída del precio de la acción) lo explica otro factor. La preocupación de los inversores se centró “en una oferta secundaria anunciada al mismo tiempo. Sin embargo, esas acciones a vender no provienen de dLocal, sino de los primeros inversores, y su decisión de retirar dinero no es necesariamente una señal de preocupación”, indicó el análisis.

Según el análisis de Seeking Alpha “el mayor riesgo para dLocal parece ser la “tasa de aceptación” de la empresa, o el porcentaje del volumen de pago que se convierte en ingresos. En 2020, los ingresos fueron 5,04% del TPV (volumen total de pagos, por sus siglas en inglés), una expansión relativamente grande desde 4,29% en 2019. En 2021 la historia ha sido diferente. La cifra retrocedió al 4,34% en el primer trimestre y luego al 4,1% en el segundo trimestre (según la conferencia telefónica de ese trimestre). El extremo superior de las cifras del tercer trimestre sugiere otro paso hacia abajo, hasta el 3,78%”.



Sin embargo, “esa cifra del tercer trimestre es potencialmente enorme. Payoneer (PAYO), que tiene un modelo similar en los países desarrollados, está por debajo del 1%”, añadió.



Los resultado que exhibió dLocal para el tercer trimestre fueron de un Ebitda (ganancias antes de pago de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones por su sigla en inglés) ajustado de US$ 26,3 millones. Esto marca un crecimiento en comparación con los US$ 12,5 millones en el tercer trimestre de 2020, pero está casi estable respecto a los US$ 25,9 millones del segundo trimestre de 2021. Y eso comprime los márgenes, ya que los ingresos más que se duplicaron entre un trimestre y otro.

“El crecimiento del Ebitda trimestre a trimestre en realidad debería ser aproximadamente plano en un negocio que no parece mostrar una estacionalidad sustancial entre el segundo y el tercer trimestre. dLocal atribuyó los menores márgenes a un mayor volumen con clientes más grandes, así como a las inversiones detrás del negocio; no está claro por qué debería haber sido inesperado cuando los resultados del segundo trimestre se publicaron a la mitad del trimestre”, planteó el análisis.



Ayer la acción de dLocal cerró en US$ 34,68, 2,94% más que el viernes y 12,2% más que el mínimo del 23 de noviembre.



Aún así, perdió 52,8% desde el máximo de US$ 73,43. Visto de otra forma, de tener un valor de mercado de más de US$ 21.000 millones pasó a valer US$ 10.232 millones ayer.