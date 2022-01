Compras web: tuvieron un crecimiento en 2021 y buscan aumentar franquicias para el 2022

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las compras web al exterior tuvieron un crecimiento en 2021, tanto en su valor como en cantidad de envíos, en comparación con el total de 2020, a pesar de haber sentido el impacto de la apertura de fronteras. Asimismo, desde la Cámara Uruguaya de Couriers (CUC) señalaron que trabajan para aumentar la cantidad de franquicias por personas.

Las encomiendas significaron en 2021, un valor total de US$ 49.480.388, mostrando un crecimiento de 17,8% con respecto al valor de las mismas en 2020, que totalizó US$ 42.014.123, según los datos publicados por la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).



Del mismo modo, la cantidad de compras web al exterior alcanzó un total de 415.604 envíos en 2021, representando un crecimiento de 14,8% en relación al año anterior, el cual registró 361.965 envíos.

Si bien cada uno de los meses del año que finalizó recientemente mostró una mayor cantidad de envíos que su mismo mes del año anterior, no fue así en relación al valor de las encomiendas.



Tanto en septiembre, noviembre y diciembre, siendo este último el mes que representó el mayor valor en ambos años (US$ 6.378.852 en 2021 y US$ 6.578.271 en 2020), la variación interanual fue negativa. En este sentido, la comparación interanual de estos meses registró caídas de 3,8%, 6% y 3%, respectivamente.

En tanto, los meses que mostraron un mayor crecimiento fueron los primeros cinco del año, de los cuales se destacaron abril (US$ 3.917.873) con un aumento de 153% en comparación con el mismo mes de 2020, marzo (US$ 4.148.597) con 81,3% y mayo (US$ 4.362.020) con 44,9%.



Sobre esto, el presidente de la CUC, Carlos Bertelli, señaló que al abrirse la posibilidad de viajar al exterior, con la reapertura de fronteras, hubo una retracción en las encomiendas, en donde “hubo mucha gente que viajó sobre todo a Miami (Estados Unidos)”, señaló.

“Al tener solamente tres franquicias por persona, hay una época en el año en el que la gente se retrae a la espera de las liquidaciones, sobre todo el Black Fiday y Ciber Monday, que es cuando aprovecha a hacer las compras para las fiestas y demás”, agregó Bertelli.



En tanto, el presidente de la CUC explicó que han estado en contacto con el Ministerio de Economía y Finanzas, y que actualmente trabajan en la solicitud para aumentar la cantidad de franquicias por usuario. Este aumento sería a cinco encomiendas anuales.

Asimismo, señaló que en un principio el límite por encomienda continuaría siendo el actual, el cual es US$ 200 por compra web en el exterior.



“La idea de la cámara es presentar eso de forma firme, de poder tener una respuesta a la brevedad”, dijo.



Por otro lado, Bertelli destacó que en cuanto a los artículos que más se compraron en 2021, los mismos continuaron dentro de las categorías de ropa, calzado, artículos de electrónica y repuesto de autos.

En esta línea, el presidente de la cámara sostuvo que “la última buena noticia” que tuvieron en la Cámara fue que “la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) sacó todo lo que es la parte de certificación que pedían para el ingreso de equipos con bluetooth o wifi (como mouse o auriculares inalámbricos). Salió con algunas excepciones entendibles”.



A su vez, destacó que actualmente desde la CUC buscan que más couriers se integren a la cámara, para que sea más “grande y que tenga más fuerza entre todos”.