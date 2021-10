H&M colabora con la icónica marca de skate No Fear y con el colectivo The Skate Kitchen

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En la primavera de 2021, H&M colabora con la icónica marca estadounidense de skate y streetwear No Fear, con una colección que juega con el oversize y las siluetas bodycon a través de conceptos básicos elevados y sorprendentes gráficas de logotipos e ilustraciones. La colaboración -de lanzamiento mundial- estará disponible en las tiendas de H&M Uruguay a partir del viernes 29 de octubre.



No Fear fue fundada en 1989 y alcanzó su máxima popularidad en la década de los 90 y principios de los 2000. No Fear se relanza ahora y en su colaboración con H&M cambia audazmente la narrativa de la marca, redefiniendo el miedo para los jóvenes como algo que puede ser asombroso y el puntapié inicial de un potencial incalculable. Aborda también una perspectiva más femenina con la ayuda de The Skate Kitchen -un grupo de skate femenino con sede en Nueva York- co-creadoras y estrellas de la campaña junto a H&M.



Esta colaboración enciende la mentalidad de "No Fear" para una generación progresista e inclusiva de jóvenes mujeres, con prendas que incluyen camisetas amplias, tops cortos, camisas, buzos, canguros, prendas de punto, chaquetas de tipo universitario, sudaderas, sudaderas con capucha, prendas de punto, pantalones deportivos y joggers, todos con los logotipos gráficos y las ilustraciones de la colección, que incluye accesorios.



En la colección predomina una paleta de colores compuesta por verde, blanco y negro, y beige, marrón caqui, verde y negro lavado en las piezas co-creadas con The Skate Kitchen



The Skate Kitchen está integrada por: Rachelle Vinberg, Ajani Russell, Ardelia "Dede" Lovelace, Moonbear, Brenn Lorenzo y Jules Lorenzo. Juntas, defienden la inclusión con el objetivo de mejorar y mundo más equitativo, no tener miedo frente a los desafíos, y estar dispuestas a probar cosas nuevas y apropiarse de éstas. "Todo el mundo siente miedo, pero la mentalidad de No Fear es mirar al miedo a los ojos e intentarlo", expresó Rachelle Vinberg, de The Skate Kitchen.



“Se siente increíble relanzar No Fear con la colaboración de H&M y co-crear algunas piezas con The Skate Kitchen. Estamos especialmente orgullosos de sumar nuestra voz a la próxima generación, animándoles a ser ellos mismos y luchar por lo que creen con un espíritu de 'No Fear' que los respalda", dijo Hamish Morjaria, Responsable de Alianzas de Marca y Licencias en No Fear.



“Estamos encantados de colaborar con No Fear y asociarnos con The Skate Kitchen para esta colección empoderadora y llena de confianza. Las siluetas se equilibran entre prendas oversize y otras con cortes más ajustados, todas con una vibra relajada y unisex y elementos clave, como los logotipos gráficos y los sutiles toques universitarios. Esperamos que los jóvenes de todo el mundo tomen en serio el mensaje de esta colaboración, escriban sus propias reglas y no dejen que el miedo se interponga en el camino a sus sueños ", dijo Emily Björkeheim, directora de diseño de Divided de H&M.