Camiones livianos Foton 2021: más modelos y mayor respaldo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La firma Homero De León amplió su propuesta de camiones livianos Foton con nuevos modelos, que incorporan soluciones técnicas que facilitan el trabajo de los usuarios, y al mismo tiempo extendió su garantía, señal de la confianza que despierta el producto.



La calidad y fidelidad de los camiones Foton y el respaldo que brinda la empresa representan los pilares que explican el crecimiento de esta marca asiática en el país, explicó Sebastián Grande, director y gerente comercial de Homero De León.



Los modelos de camiones livianos (hasta 10 toneladas) presentan nuevas cabinas, que además de una estética diferente en sus caretas, más agresiva, ofrecen mayor comodidad para el conductor. Esto se refleja en un interior más amplio y confortable y en especial en un tablero rediseñado, que facilita la visualización de todos los instrumentos y por consiguiente ayuda al trabajo en su día a día, explicó el ejecutivo.



Otra de las innovaciones de esta importación 2021 es la extensión de la garantía, que ahora es de cinco años y 150.000 kilómetros. “Era una decisión que se venía manejando en la empresa y se lanzó con los nuevos modelos, pero también se aplica a los anteriores”, señaló Grande.

SERVICIO. El servicio de posventa es otra ventaja que ofrece Homero De León. La red de talleres oficiales abarca todos los departamentos del país, según se detalla en la cartilla con la garantía que se entrega a cada comprador. La empresa importadora además provee los repuestos en forma permanente y rápida a los talleres.



“Los pilares de la compañía son el servicio de posventa, la disponibilidad de los repuestos y la rapidez de la respuesta que se da al cliente”, subrayó el director.



De la misma forma, la empresa dispone de las “Campañas de Servicio Foton”, en las cuales además de hacerle el cambio de aceite y filtro de motor en forma gratuita, se realiza un chequeo general en donde se regulan los frenos, se controla el tren delantero y tren trasero; y se verifican las luces reglamentarias. Esto se realiza por lo general los fines de semana, con el propósito de no afectar el trabajo semanal de las unidades.



“Tratamos de cubrir todas las necesidades de las empresas que necesitan camiones livianos y furgones. Por eso la variedad de modelos, en precio, capacidad de carga y diferentes usos, todo un abanico de opciones”.



Durante la pandemia se adoptaron varias medidas para que las personas interesadas en adquirir un vehículo, pudieran concretarlo. En este sentido, se brindaron bonos de descuentos en los distintos modelos, formas de pago accesibles y beneficiosas para que no representara un obstáculo comprar un Foton.

VARIEDAD La propuesta de Foton en Uruguay abarca 18 modelos diferentes, cuyos precios van desde US$ 19.250 por el BJ-1039, un camión pick up D/H, a los US$ 58.950 del BJ 1226, un camión de 10,5 toneladas con cabina y media y chasis.



Las opciones incluyen modelos con caja fija de 1,9 toneladas en dos variantes; un doble cabina de rueda simple y 1,9 toneladas; el furgón box de 1,6 toneladas con panel de poliuretano de 3 cm o para supercongelados; el furgón box para supercongelados de dos toneladas; los doble cabina con caja fija o volcadora para diversos tonelajes; los de cabina extendida con cabina fija en varios tonelajes.



Los modelos tienen tecnología Isuzu y Cummins y están equipados con motores turbo, además de presentar dirección hidráulica, aire acondicionado y frenos ABS. Seis de estos modelos ofrecen la nueva cabina.



Como elemento central de toda la línea, Grande destacó de los vehículos “la fidelidad, la potencia, el desempeño, la seguridad y ahora suma el confort para clientes que están durante ocho o más horas arriba de un camión”.



“La respuesta de los clientes ha sido muy buena. Algunos han empezado probando con un modelo y luego han ampliado su flota, o pasan de los utilitarios chicos a los camiones. Esto es por la calidad de los modelos y también por la seriedad de la empresa”, indicó. Destacó que han adquirido unidades de la marca el Ministerio de Transporte y varias intendencias.

LA EMPRESA.. Fundada en 1939, Homero De León es una empresa de larga trayectoria en el mercado automotor nacional. Durante mucho tiempo fue importador y armador de la Ford Motor Company. Luego asumió la representación de la marca coreana Daewoo, hasta que esta fue absorbida por General Motors.



En 2005 Homero De León se convirtió en pionero en la importación de marcas chinas. Hoy representa, además de Foton, las camionetas Great Wall, la línea de SUV Haval, los utilitarios DFSK y la marca europea Seat.



Foton, fundada en 1996, forma parte de Beijing Auto Group, el quinto mayor fabricante de automóviles de China, cuyas ventas anuales superan el millón de unidades.

En China, Foton posee cerca de 20 fábricas de vehículos completos y plantas de motores, con una capacidad de producción de más de un millón de vehículos anuales.



Es el mayor fabricante de camiones en el país asiático, donde es líder en el dinámico segmento de los camiones livianos (Light Duty Truck), con un 30% de participación de mercado. La marca ya se encuentra presente en más de 80 países.