Bergara: "Mirar con atención" los mercados internacionales

situación financiera global

Bajo crecimiento y récord en bolsas de valores puede ser señal de "problemas como los de 2008"

El presidente del Banco Central (BCU), Mario Bergara, dijo hoy que visualiza una serie de indicadores en la economía mundial que podrían anticipar un problema en los mercados si no se toman las medidas regulatorias necesarias.

u201cEl panorama mundial marca que las economías desarrolladas tienen un crecimiento tibio pero en el terreno financiero las bolsas están en niveles récord. Esa es una cuestión que obliga a prestar atención y estar preocupados porque esa exuberancia puede ser reflejo de burbujas financieras, de una liquidez excesiva de los mercados, o reflejo de especulaciónu201d, analizó.

Seguidamente, señaló que ese panorama u201csabemos que puede ser el germen de problemas de explosión de mercados financieros que después traen consecuencias en el terreno productivo y socialu201d.

Añadió que los reguladores bancarios del mundo deben enfocar sus políticas en los mercados financieros u201cporque de no suavizar esa evolución y no tomar los recaudos regulatorios imprescindibles para eso, debemos pensar que puede haber problemas en el futuro como ya ocurrió en 2008u201d.

Bergara se mostró confiado que en el mundo financiero u201chaya habido aprendizajes de lo que sucedió en Estados Unidos y después en Europau201d, en referencia a la crisis de los mercados bursátiles a finales de la década pasada que se inició con una burbuja inmobiliaria en la nación norteamericana y tuvo efectos globales.

Sobre la situación de Uruguay, el presidente del BCU expresó que se están u201cevaluando esos riesgos y nos preparamos para mitigar vulnerabilidadesu201d que pudieran ocasionarse. u201cHemos mostrado lo que se puede hacer para que los impactos de un problema muy grande en el terreno financiero global se expresen lo menos posible en las finanzas, la economía y la sociedad uruguaya. Tuvimos la experiencia de 2008 y 2009 donde el crack internacional fue enorme y sin embargo los impactos locales fueron muy moderadosu201d, destacó.

Pese a esto, señaló que u201cno vivimos fuera del mundou201d y ante una eventual crisis o problema económico global u201ces imposible no ver afectaciones en los flujos de capitales, los flujos comerciales o las condiciones financierasu201d.

El jerarca se refirió a este tema en la mañana al participar del panel inicial de las Jornadas Anuales de Economía, donde junto a ex presidentes del BCU repasaron logros y desafíos al cumplirse 50 años de la creación de la entidad.

