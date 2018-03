Zuckerberg reconoció mal manejo de datos usuarios: "Cometimos errores"

El presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, admitió el miércoles que su compañía cometió errores al hacer un manejo incorrecto de datos que pertenecen a 50 millones de sus usuarios y prometió medidas más estrictas para restringir el acceso a esa información para los desarrolladores.



Facebook fue sacudida esta semana tras las denuncias de que la consultora política Cambridge Analytica tuvo acceso inapropiado a la información de millones de usuarios de la red social más grande del mundo, lo que le permitió crear perfiles sobre los votantes estadounidenses que fueron utilizados para ayudar a elegir al presidente Donald Trump en 2016.



Zuckerberg, en sus primeras declaraciones desde que estalló el escándalo el fin de semana, dijo en una publicación en Facebook que la compañía "cometió errores, hay más cosas por hacer y tenemos que hacerlas".



La directora de operaciones Sheryl Sandberg dijo que lamentaba profundamente "no haber hecho lo suficiente" respecto a Cambridge Analytica. "Pasamos los últimos días trabajando para hacernos una imagen más completa", añadió.



Zuckerberg prometió medidas para "evitar que los agentes con malas intenciones accedan a la información de las personas" y dijo que la compañía está trabajando con los reguladores en momentos en que investiga lo qué sucedió.



La compañía ha perdido más de 45.000 millones de dólares de su valor bursátil en los últimos tres días después de reportes de prensa que detallaron las acusaciones, presentadas por un denunciante.



La revelación también golpeó las acciones de Twitter y Snap por temor a que si las grandes firmas no protegen los datos personales podrían espantar a anunciantes y usuarios, e invitar a una regulación más estricta.



Facebook y Cambridge Analytica han culpado a Aleksandr Kogan, un sicólogo de la Universidad de Cambridge que recopiló los datos mediante una aplicación de encuesta en la red social.



Kogan dijo a la BBC en una entrevista transmitida el miércoles que Facebook y Cambridge Analytica lo estaban convirtiendo en el chivo expiatorio, y que los servicios prestados por la consultora política habían sido exagerados.



"Creo que lo que Cambridge Analytica ha tratado de vender es mágico, y han afirmado que es increíblemente preciso y te dice todo lo que hay para contar sobre ti. Pero creo que la realidad es que no es eso", dijo el académico.



La aplicación para teléfonos inteligentes de Kogan, "thisisyourdigitallife", ofrecía una predicción de la personalidad y se promocionaba en Facebook como "una aplicación de investigación utilizada por sicólogos".



Facebook dice que Kogan violó sus políticas al pasar los datos a Cambridge Analytica para su uso comercial, y dijo el viernes que "nos mintió".



Cambridge Analytica manifestó que destruyó los datos una vez que se dio cuenta de que la información no se ajustaba a las reglas de protección de datos.



Kogan expresó que los eventos que comenzaron a conocerse a fin de la semana pasada habían sido un "shock total". "Mi opinión es que básicamente me utilizan como chivo expiatorio tanto Facebook como Cambridge Analytica", dijo.



El suspendido presidente ejecutivo de Cambridge Analytica, Alexander Nix, dijo en un video grabado en secreto emitido el martes que la campaña online de su consultora con sede en Reino Unido jugó un rol decisivo en la victoria electoral de Trump.

RELACIONADAS Facebook: Psicólogo que ideó aplicación de Cambridge Analytica dice que era legal By Lucía Baldomir Facebook: Psicólogo que ideó aplicación de Cambridge Analytica dice que era legal Facebook: Psicólogo que ideó aplicación de Cambridge Analytica dice que era legal Cómo proteger tus datos de Facebook tras el escándalo con Cambridge Analytica By Mariana Malek Cómo proteger tus datos de Facebook tras el escándalo con Cambridge Analytica Cómo proteger tus datos de Facebook tras el escándalo con Cambridge Analytica Facebook bajo investigación en EE.UU. y Europa por filtración By EL PAIS Facebook bajo investigación en EE.UU. y Europa por filtración Facebook bajo investigación en EE.UU. y Europa por filtración