Zuckerberg en la Eurocámara: otro pedido de perdón

El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, reiteró ayer martes sus disculpas ante la Eurocámara, tal como lo hizo en el Congreso estadounidense, por las fallas en la protección de los datos de los usuarios de la red social, pero sin convencer a los europeos. "Quedó claro que, en el último par de años, no hicimos lo suficiente para evitar que (nuestras) herramientas (...) se utilizaran también para causar daños", dijo Zuckerberg ante los jefes de los grupos parlamentarios de la Eurocámara y su presidente, Antonio Tajani, entre otros.

"Eso fue un error y lo siento", alegó al inicio de la reunión de alrededor de 90 minutos.

Su nuevo mea culpa por el escándalo de la consultora Cambridge Analytica, que provocó una ola de inquietud por el uso de datos personales de millones de usuarios de Facebook, no convenció a los presentes, como Manfred Weber (PPE, derecha). Para él, Zuckerberg "no prometió nada más de lo que ya prevé la legislación europea de protección de datos". "Esto no es suficiente", agregó.

Según cifras comunicadas por Facebook a la Comisión Europea, los datos de "hasta 2,7 millones" de ciudadanos de la Unión Europea (UE) se transmitieron de "forma inapropiada" a Cambridge Analytica, implicada en la campaña electoral de Donald Trump.

"¿Cómo quiere que le recuerden? ¿Como uno de los tres gigantes de internet junto a Bill Gates y Steve Jobs? ¿O como un genio fracasado creador de un monstruo digital que destruye nuestras democracias?", le espetó el influyente eurodiputado liberal, Guy Verhofstadt.

La UE celebrará los comicios europeos dentro de un año. Zuckerberg subrayó ayer que una de sus "prioridades" es evitar injerencias, como las rusas, por lo que esperan desplegar antes nuevas "herramientas de transparencia".