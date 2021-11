Yunior García: “La dictadura en Cuba, un marido abusivo que golpea”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un día después de refugiarse en España, el dramaturgo y opositor cubano Yunior García pidió al mundo dejar de ver con “romanticismo” a su país y entender que el régimen comunista se ha vuelto “un marido abusivo que golpea a su mujer”.

“La revolución devoró a sus hijos y a sus nietos”, dijo García en una multitudinaria rueda de prensa en Madrid, en la que relató los abusos por parte del gobierno cubano y destacó el “estallido social” que se dio en Cuba el pasado 11 de julio.

El líder del grupo opositor Archipiélago admitió que su salida asesta un “golpe doloroso” a la disidencia y que causó “decepción” entre sus seguidores.



García, de 39 años, llegó sorpresivamente el pasado miércoles al aeropuerto madrileño de Barajas desde La Habana, acompañado de su mujer y con visado de turista para 90 días, ayudado por personas de España y de su país, de los que no quiso dar detalles por posibles represalias.



Pero García, promotor de la marcha del lunes 15 frustrada por fuerzas de seguridad cubanas, garantizó que no solicitará asilo en España, y que piensa regresar “cuando mi vida y la de mi esposa no corran peligro”.



Con su aire juvenil, Yunior García dijo que los cubanos no pueden “seguir siendo esclavos”, pero tampoco “alcanzar la libertad a un costo tan alto que incluya la pérdida de cientos, quizá miles de vidas”.



“La única forma de evitar ambas cosas es si la comunidad internacional deja de mirar a otro lado, deja de ignorar lo que ocurre en Cuba (...) Hay que dejar de verla con el romanticismo de los años 60 y hay que asumir en qué se ha convertido aquello que era una revolución”, expresó.



“Se ha convertido en un marido abusivo que golpea a su mujer, se ha convertido en un Saturno que ya devoró a sus hijos y ahora mismo se está tragando a sus nietos”, prosiguió, calificando al régimen de “tiranía brutal como pocas veces se ha visto”.

Al haber sido prohibida la marcha del 15N, Yunior García anunció que marcharía en solitario el domingo 14 de noviembre. Pero ese día agentes de la seguridad cubana le impidieron salir de su casa, cortaron sus teléfonos fijo y móvil, y decenas de partidarios del régimen se apostaron frente a su edificio en La Habana.



Hasta ese día, García no había tomado la decisión de irse, pese a que debido al hostigamiento que sufrió tanto él como su familia en semanas anteriores, había solicitado la visa para España.



Un día encontró a dos palomas decapitadas frente a su casa. “Si nos quedábamos en Cuba nos decapitan, nos hemos visto reflejados en esas dos palomas”, dijo, señalando que si bien las autoridades no hubieran atentado contra él para no convertirlo en “un símbolo”, sí que buscaban “anularlo” como persona.



Sobre su salida abrupta, dijo entender el “dolor” y la “decepción” generada en sus seguidores. “Ya lograré perdonarme yo mismo (…). Quizás pedir perdón por ser humano, por pensar en mi esposa y en mi vida, y por escapar de lo que iba a constituir seguramente una muerte en vida, porque eso es lo que me esperaba en Cuba”, señaló.



Pero “en ningún caso voy a renunciar ni me voy a rendir por hacer lo que pueda por la gente que se quedó en Cuba”, prometió.

Consciente del salto generacional que se está viviendo en su país, García hace una comparación de las ideas del régimen cubano con una “compota extraña”, que sus abuelos tomaron y que a la juventud actual ya no afecta.



Lo que en un principio fue una “revolución hermosa”, ahora es “una revolución que envejeció y se convirtió en lo mismo que querían destruir”.



Por eso hace una llamada al pueblo cubano “para que tome conciencia y no permita nunca más abusos de este tipo, para que pierda el miedo y acabe con el terror infundado”.



El artista valora un elemento muy importante para las nuevas generaciones cubanas, el acceso a Internet y las redes sociales, que les ha permitido llevar a cabo lo que han denominado “revolución de los aplausos”, ya que las redes se han convertido en un lugar “donde aplaudirnos”.



Cuando habla de su familia, no puede evitar pensar en si algo les pasara, aunque eso es algo que intenta quitar de su cabeza, pero quiere creer que su país no se puede “deshumanizar” para hacerle daño.

Cubanos a favor del régimen intentan tapar con una bandera de Cuba la protesta del opositor Yunior García. Foto: AFP

A su hijo en Cuba le desea que no tenga que pasar por lo que ha sufrido su generación con un “adoctrinamiento terrible”. García espera que su hijo sea “un revolucionario de verdad, en el sentido real de la palabra”.



Sobre el hecho de que haya podido salir de Cuba en un vuelo comercial, explicó: “El poder en Cuba es totalitario, obviamente si hubieran querido, me hubieran impedido irme”. (Con información de AFP y EFE).

Rapero de Patria y Vida está preso y enfermo.

El rapero Maykel Castillo, “El Osorbo”, uno de los seis artistas de Patria y vida, cayó enfermo con fiebre y los ganglios inflamados en la cárcel de Pinar del Río (Cuba) donde está preso desde mayo pasado, denunció su pareja horas antes de la gala de los Latin Grammy, en los que la canción está dos veces nominada.



“Está lleno de bolas, debajo de las axilas, cerca de la clavícula, detrás del brazo. Ha estado con vómitos, fiebre, sudoraciones y mucho cansancio”, dijo Anamely Ramos en Facebook. Ramos hizo responsable al Gobierno y a la Policía de lo que le ocurra a “El Osorbo” y pidió su liberación inmediata. “Si está así, es justamente por su prisión injusta y los maltratos a los que ha estado sometido desde mucho antes de estar en prisión”, indicó. Según Ramos, al rapero miembro del Movimiento San Isidro ya lo vio un médico y le practicaron “una biopsia, ante lo que parece ser un fallo grave del sistema linfático”, pero “esa prueba no es concluyente”.