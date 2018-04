La youtuber que arremetió a tiros en oficinas de YouTube porque le borraron videos

La mujer identificada por la policía como la atacante que hirió a tres personas en la sede de YouTube en California era una bloguera y youtuber vegana, que acusó a la plataforma de videos de discriminarla, según su perfil online.

La policía estadounidense dijo que Nasim Najafi Aghdam, de 39 años y residente de San Diego, fue la responsable del tiroteo en las oficinas de YouTube en Silicon Valley, al sur de San Francisco, donde la empresa propiedad de Google emplea a casi 2.000 personas.



Un hombre estaba en condición crítica y dos mujeres resultaron heridas de gravedad en el ataque, que terminó cuando Aghdam se quitó la vida.



"El Departamento de Policía de San Bruno está investigando un motivo para este tiroteo. En este momento no hay evidencias de que la atacante conociera a las víctimas de este tiroteo o que haya seleccionado a individuos específicos", comentó la policía en un comunicado.

Nasim era una activista vegana que tenía una página web, NasimeSabz.com, que significa "Brisa Verde" en farsi, donde publicaba sobre la cultura persa y el veganismo, así como también largos textos críticos contra YouTube.



Un pantallazo de un video subido a uno de sus canales de YouTube antes de que fuera bajado el martes la mostraba quejándose de que YouTube "filtró" sus canales "para impedir que consigan audiencia".



La atacante tenía cuatro canales de YouTube: uno en farsi, otro en turco, otro en inglés y el restante dedicado a artes manuales.



En su web también se encontraba un mensaje en el que afirmaba que "no hay libertad de expresión en el mundo real y te impedirán decir la verdad si no tienes el apoyo del sistema" y que "no hay oportunidad de crecer en YouTube ni en ningún otro sitio para compartir videos".

La portavoz de YouTube, Jessica Mason, no pudo ser contactada de inmediato para comentar sobre el asunto.



Hay cientos de tiroteos masivos cada año en Estados Unidos. Se ha intensificado un debate nacional sobre mayores restricciones a la propiedad de armas desde que la masacre de 17 personas en una escuela secundaria en Florida en febrero impactó al público.