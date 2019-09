Xuxa volvió a sus tiempos de modelo: "No pude rechazar la invitación"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uno de estos días, Xuxa Meneghel fue a bajar las escaleras de su casa y sintió un dolor en las piernas. No había hecho ejercicio ni cualquier otro esfuerzo. La incomodidad física tenía que ver con las horas encerradas en un estudio estirándose y posando para la fotos de la nueva campaña de la marca The Paradise.

A los 56 años la presentadora está más de moda que nunca. Además de ser el rostro de la marca, también volverá a las pasarelas recordando viejos tiempos. "Ya no soy modelo. Esta no es mi playa y no es lo que me gusta hacer, pero no pude rechazar la invitación", indicó.



Su elección para representar la colección The Paradise no fue aleatoria. Xuxa estuvo por primera vez en una pasarela a los 18 años, en una presentación de la reconocida marca Yes, fundada en 1979 por Simão Azulay, padre de Thomaz Azulay dueño de The Paradise junto con Patrick Doering.



La cuestión es que ambos están justamente homenajeando el legado de Simão, quien murió en 1988.



"Él hacía la ropa pensando en mí, me ponía a compartir un ensayo con una pantera, y yo superaba todo. Llegué a interrumpir las grabaciones del Show de Xuxa para desfilar para Yes", indicó la presentadora.



Durante 40 años trabajando con su imagen, Xuxa bromea diciendo que la gente la "redescubrió". "Si me afeito el pelo se vuelve noticia, si me lo tiño comentan, si digo que no voy a hacerme cirugías plásticas todos murmuran... Quiero hacerme sí (cirugía plástica), pero simplemente no tengo ganas en este momento", dijo.



"Sé que no soy hermosa y que la necesitaré en un tiempo. No aceptarán el hecho de mi envejecimiento frente a las cámaras", expresó y criticó: "Me dicen que soy fea, gorda, arrugada. Exageran, piensan que pueden hacer todo, yo no le pedí a nadie su opinión, es una falta de respeto".