Mirá las impresionantes imágenes del World Press Photo 2020

El fotógrafo japonés Yasuyoshi Chiba, de la agencia AFP, fue galardonado con el World Press Photo 2020 por su imagen titulada "Straight Voice", tomada durante un apagón en Jartum, en Sudán.



La imagen premiada muestra a un joven, iluminado por teléfonos móviles, recitando un poema de protesta mientras los manifestantes cantan consignas pidiendo un gobierno civil para Sudán, el 19 de junio de 2019. Un golpe de Estado en abril de ese año derrocó a Omar Hasán al Bashir y una junta asumió el gobierno.



A continuación otras imágenes destacadas del World Press Photo 2020:

Niños juegan en el predio ferial de la ciudad de Bega, en el sur de Nueva Gales del Sur, donde acampan después de ser evacuados de una zona afectada por incendios forestales. El fotógrafo de la agencia AFP, Sean Davey, ganó el segundo premio en la categoría Temas Contemporáneos Crédito: Sean Davey



Foto tomada por Brent Stirton de Getty Images, que ganó el segundo premio en la categoría de Historias de la naturaleza. En la imagen un hombre toma un pangolín que está a punto de ser sacrificado y preparado para una comida en un restaurante en las afueras de Guangzhou, en China Crédito: Brent Stirton



Foto tomada por Noah Berger para The Associated Press, que ganó el segundo premio en la categoría "Singles" de Temas Contemporáneos, muestra los bomberos que luchan contra un incendio en el complejo Marsh, cerca de la ciudad de Brentwood, California, Estados Unidos Crédito: Noah Berger



Foto tomada por Mulugeta Ayene para The Associated Press,de la serie que ganó el primer premio en la categoría Spot News Stories y también fue nominada para la World Press Photo Story of the Year. En la imagen los familiares lloran en el lugar del accidente del vuelo ET302 de Ethiopian Airlines Crédito: Mulugeta Ayene



Un hombre sostiene un cartel en Shatin, Hong Kong, invitando a que la gente se una a la canción de protesta que ganó popularidad en la ciudad como himno no oficial, el 11 de septiembre de 2019. La foto de Nicolas Asfouri de AFP ganó el primer premio en la categoría Historias de información general Crédito: Nicolas Asfouri



Miembros del grupo supremacista blanco Shield Wall Network celebran el cumpleaños de Hitler, en el lago Dardanelle, Arkansas, Estados Unidos. ECrédito: Mark Petersonl fotógrafo Mark Peterson de Redux Pictures ganó el tercer premio en la categoría "Singles" de temas contemporáneos



Tres jóvenes inspeccionan los escombros en el lugar del accidente del vuelo ET302 de Ethiopian Airlines, cerca de Adís Abeba, Etiopía, el 11 de marzo de 2019. Fotografía tomada por Mulugeta Ayene, para la agencia AP Crédito: Mulugeta Ayene



Una mujer rusa lleva a su hijo mientras hace cola en un hospital improvisado en The Annex, en el campamento de refugiados de Al-Hol en el norte de Siria. Foto tomada por Alessio Mamo para L Espresso, que ganó el segundo premio en la categoría "Singles" de información general Crédito: Alessio Mamo



El cuerpo de una orangutana de un mes yace sobre la tela quirúrgica de un equipo de rescate, cerca de la ciudad de Subulussalam, Sumatra, en Indonesia. Murió poco después de ser encontrada con su madre herida en una plantación de aceite de palma. Foto de Alain Schroeder Crédito: Alain Schroeder



Niños venezolanos con botellas de plástico para llenar con agua esperan en la fila en una organización benéfica en Paraguachon, Colombia. Foto tomada por Nicolo Filippo Rosso, y forma parte de una serie que ganó el tercer premio en la categoría Historias de temas contemporáneos Crédito: Nicolo Filippo Rosso



Amager Bakke, una planta de conversión de residuos en energía cerca de Copenhague, en Dinamarca, produce suficiente electricidad para alimentar al menos 60,000 hogares. Foto por Luca Locatelli para National Geographic Crédito: Luca Locatelli



Ropa y objetos personales encontrados en un cementerio clandestino en Santa Avelina, Cotzál, se exhiben con la esperanza de que los familiares los reconozcan, para que los restos puedan ser identificados y enterrados en una tumba con nombre. Fotos por Daniele Volpe Crédito: Daniele Volpe



Un globo en forma de trofeo flota sobre la multitud en Liverpool, Inglaterra, mientras los fanáticos del fútbol se apiñan en las calles durante el desfile de autobuses que celebra la victoria del Liverpool contra el Tottenham Hotspur en la final de la copa UEFA. Foto por Oli Scarff para AFP Crédito: Oli Scarff