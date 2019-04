WikiLeaks y sus más de “10 millones” de secretos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

WikiLeaks, el portal de Julian Assange, se dio a conocer en 2009 cuando publicó cientos de miles de mensajes enviados por buscapersonas el 11 de septiembre de 2001, el día de los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono.

Poco a poco, sus revelaciones se volvieron más explosivas, como cuando filtró un video en el que se ve a tropas estadounidenses cometiendo abusos en Irak o como cuando divulgó miles de documentos militares sobre Afganistán.



En noviembre 2010, WikiLeaks publicó, con la ayuda de cinco grandes medios internacionales (The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, Le Monde, El País de Madrid), más de 250.000 documentos secretos que revelaban los entresijos de la diplomacia estadounidense. A partir de entonces, Assange se convirtió en el enemigo público número uno en Estados Unidos.

En total, WikiLeaks reivindica haber publicado “más de 10 millones de documentos” sobre varios temas, incluyendo el mundo de las finanzas, del entretenimiento o de la política.



Se sospecha que Rusia estuvo detrás de la filtración de mails del Partido Demócrata en Estados Unidos, publicados por WikiLeaks en 2016. El sitio ha revelado también casos de espionaje de Estados Unidos a gobiernos aliados.

Es difícil disociar WikiLeaks de su fundador, considerado como un genio perseguido por unos, o como un manipulador paranoico por otros.

Después de que Suecia emitiera en 2010 una orden de arresto internacional en su contra por presunta violación, Assange se refugió en 2012 en la embajada de Ecuador en Londres. La denuncia por violación fue archivada en 2017, pero Assange, que se naturalizó ecuatoriano, prefirió permanecer refugiado en dicha embajada, ya que temía ser extraditado a Estados Unidos por la publicación de los documentos confidenciales. Con su detención ayer, sus temores vuelven a aflorar.

El “cablegate” no habría sido posible sin la militar estadounidense transgénero Chelsea Manning, que entregó a WikiLeaks más de 700.000 documentos confidenciales. En agosto 2013, fue condenada a 35 años de cárcel por una corte marcial. Siete años después, el expresidente Barack Obama conmutó su sentencia. Pero volvió a la cárcel en marzo último después de que se negara a testificar en una investigación sobre WikiLeaks.

WikiLeaks divulgó más de 8.000 documentos sobre cómo opera la CIA. Foto: Reuters

Otro filtrador, Edward Snowden, un exagente de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de Estados Unidos que reveló la existencia de un programa de espionaje, contó con el apoyo de WikiLeaks, pero Snowden no le confió al sitio los documentos. Assange le aconsejó exiliarse en Moscú para escapar de la justicia estadounidense.

Hollywood también se ha interesado en WikiLeaks, con el filme de Bill Condon El quinto poder (2013). El documental Risk de la oscarizada directora y periodista Laura Poitras cuenta también la historia del australiano. Assange puso también su voz para interpretar a su propio personaje en un episodio de Los Simpsons.

¿Qué futuro le espera ahora después de pasar 2.487 días refugiado en la embajada de Ecuador en Londres?

Assange a su llegada a la Corte de Magistrados de Westminster en Londres tras su detención. Foto: Reuters

Estados Unidos quiere juzgarlo porque lo considera una amenaza para la seguridad nacional.



La justicia estadounidense actúa sin embargo con cautela para evitar ser bloqueada por la primera enmienda de su Constitución. El derecho estadounidense condena duramente la filtración de documentos confidenciales. La primera enmienda de la Constitución sobre la libertad de prensa protege, sin embargo, la publicación de esas filtraciones por los medios de comunicación. De ahí que Obama renunciara a demandar a Assange.



Ahora la justicia estadounidense lo acusa de haber aceptado ayudar a Manning a obtener una contraseña del departamento de Defensa. Los cargos que pesan sobre él son bastante reducidos y lo exponen a una condena máxima de cinco años de cárcel.

“Una clara persecución política de EE.UU.” El exjuez y jefe del equipo de abogados de Julian Assange, el español Baltasar Garzón, aseguró que el fundador de WikiLeaks es víctima de una “clara persecución política” de Estados Unidos. “Haremos todo lo necesario a nivel nacional e internacional para defender los derechos de Assange porque entendemos que es una clara persecución política basada en falsedades”, subrayó Garzón. Además, acusó al presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, de mentir para justificar haberle retirado el asilo.



“Las amenazas contra Julian Assange por razones políticas, la persecución desde Estados Unidos, están más vigentes que nunca”, indicó Garzón.



“Es una clara persecución política, que arranca precisamente de la publicación masiva por parte de WikiLeaks en 2010 de cables y de informaciones muy graves” sobre violaciones de derechos humanos, “corrupción y de graves delitos en la guerra de Irak”, declaró el exjuez español.

Las reacciones por el mundo.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER "El mundo al revés" “En el mundo al revés, las noticias falsas circulan libremente y aquellos que revelan la verdad son perseguidos y encarcelados. El derecho a la información de los ciudadanos y ciudadanas, bien gracias", dijo Cristina Kirchner en Twitter.

DONALD TRUMP “No es asunto mío” “No sé nada sobre WikiLeaks. No es asunto mío”, dijo Donald Trump a al recibir al presidente surcoreano, Moon Jae-in. Trump dijo que será el fiscal general William Barr el que decida cómo proceder en adelante.

RAFAEL CORREA Se trata de una “venganza” El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, cargó ayer jueves en una entrevista con la AFP contra su sucesor Lenín Moreno, a quien acusó de entregar a Julian Assange a “sus verdugos” por una “venganza personal”.

REPORTEROS SIN FRONTERAS Pide no extraditar a Assange a EE.UU. La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) pidió al Reino Unido que anteponga la defensa de la libertad de prensa y de protección de las fuentes para rechazar la demanda de extradición a EE.UU. de Julian Assange.