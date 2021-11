Wanda, la tormenta tropical, se fortaleció en el océano y sus vientos llegaron a 85 km/h

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La tormenta tropical Wanda, formada en el Atlántico en el último mes de la temporada, se fortaleció la pasada noche en mitad del océano y sus vientos máximos sostenidos llegaron a los 85 km/h, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EE.UU.

En un boletín emitido a las 06:00 hora uruguaya (09.00 horas GMT), el NHC sitúa a Wanda a unos 1.285 km al oeste del archipiélago portugués de las Azores moviéndose en dirección este-noreste a 13 kilómetros por hora y sin suponer una amenaza para tierra.

No se prevén cambios en la fuerza de los vientos en las próximas 48 horas, pero sí un giro hacia el noroeste y el nor-noreste, seguido después de un movimiento general hacia el norte.



Wanda es el último nombre de la lista de este año elaborada por la Organización Meteorológica Mundial, que no incluye nombres con las letras "x", "y" y "z", por las dificultades de pronunciación.



Este año esa organización decidió no volver a usar por ahora las letras del alfabeto griego para las tormentas que surjan después de que se acabe la lista, debido a la confusión que eso creo en 2020, el año récord en tormentas y huracanes.



En su lugar creó una lista suplementaria con nombres comunes en varios idiomas.



Según los meteorólogos, 2021 va a ser un año con actividad ciclónica por encima de lo normal, pero sin llegar al extremo de 2020, cuando hubo 30 tormentas tropicales, de las cuales 14 llegaron a ser huracanes y, de estos, siete huracanes mayores.



La temporada de huracanes en el Atlántico comienza el 1 de junio y termina el 30 de noviembre, pero desde hace varios años suelen aparecer tormentas en mayo debido al aumento de las temperaturas.