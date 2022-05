Vuelven los próceres a los billetes argentinos; Fernández acusó a Macri de "borrar la historia"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente argentino Alberto Fernández anunció este lunes la reincorporación de los próceres a los billetes en Argentina. Entre las figuras destacadas de la historia del país, el Gobierno eligió el regreso del general José de San Martín a los billetes: su rostro estará impreso en el papel moneda de $1000.

Si bien los nuevos billetes recién comenzarán a estar en circulación dentro de seis meses, Fernández encabezó un acto en la Casa Rosada para su lanzamiento.



El presidente habló de la “recuperación” de héroes en el papel moneda y responsabilizó a la gestión de Mauricio Macri por haberlos eliminado de circulación. “Algunos quieren borrar la historia, quieren que olvidemos y nosotros creemos que tener presente nuestro pasado nos ayuda a construir un mejor futuro”, sostuvo.

Cabe destacar que la desaparición del billete de $ 5 de circulación fue durante su gobierno. El papel moneda que llevaba a San Martín fue formalmente eliminado el 1 de febrero de 2020, cuando expiró la caducidad del billete para hacer compras o pagar cuentas.



El lanzamiento contempla la impresión de nuevos billetes de $ 100, $ 200, $ 500 y $ 1000. Además de José de San Martín en el billete de $ 1000; Manuel Belgrano y Remedios del Valle, volverán al de $ 500; Juana Azurduy y Martín Miguel de Guemes estarán en el billete de $ 200 y Eva Perón volverá al de $ 100.

Con esta nueva serie de billetes, Manuel Belgrano aparecerá tanto en el de $10 como en el de $ 500 junto a Remedios del Valle. “Cuando llegamos al gobierno le dije a Miguel (Pesce, presidente del Banco Central de la República Argentina) que me parecía importantísimo que recuperemos que en eso que pasa cotidianamente aparezcan las imágenes de quienes hicieron la historia argentina”, dijo el presidente, a pesar de que el billete de Belgrano nunca salió de circulación.



En las redes, muchos usuarios no disimularon la sorpresa ante este cambio. Una usuaria de Twitter comentó: “Pensando en qué va a pasar ahora que Belgrano está en el billete de 10 y en el de 500 a la vez”. La duda no fue aclarada aún por el Gobierno nacional.