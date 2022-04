Vladimir Putin ordena bloquear el último foco de resistencia en Mariúpol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente ruso Vladimir Putin ordenó ayer jueves bloquear todas las salidas del complejo siderúrgico subterráneo de Mariúpol donde se atrincheraron los últimos resistentes de esa estratégica ciudad portuaria del sureste de Ucrania.

“El fin del trabajo de liberación de Mariúpol es un éxito”, dijo Putin a su ministro de Defensa, Serguéi Shoigu, en un encuentro difundido por la televisión.



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden afirmó sin embargo que “todavía no hay pruebas de que Mariúpol haya caído por completo” en manos rusas y aseguró que Putin “nunca tendrá éxito” en la ocupación de Ucrania.



Tras casi dos meses de asedio y bombardeos, las últimas tropas ucranianas están ocultas en la acería de Azovstal, una de las mayores de Europa, que tiene kilómetros de túneles.



Putin ordenó “bloquear toda la zona de tal forma que no salga ni una mosca”. “Tenemos que pensar (...) en la vida de nuestros soldados y oficiales, no tienen que penetrar en esas catacumbas y arrastrarse bajo tierra”, dijo en el encuentro con su ministro de Defensa.

Unos 2.000 soldados ucranianos rechazaron el ultimátum rusos para entregarse y permanecen atrincherados en la siderúrgica.



Las autoridades ucranianas afirman que hay también allí unos 1.000 civiles. El Ministerio ucraniano de Relaciones Exteriores pidió crear un corredor humanitario para evacuarlos.



Mariúpol ha sido uno de los lugares donde se ha concentrado la ofensiva rusa desde poco después de la invasión, el 24 de febrero. Controlar ese puerto del mar de Azov permitiría a Moscú unir los territorios prorrusos del Donbás y la península de Crimea, ya anexada en 2014.

Unas 20.000 personas murieron en Mariúpol desde la invasión, debido a los bombardeos o a la falta de agua, comida y electricidad.



El ejército ruso controla gran parte de la ciudad desde hace días e incluso permitió la entrada de algunos periodistas occidentales que pudieron contemplar sus calles devastadas.



Rusia replegó a fines de marzo sus tropas del norte de Ucrania y de los alrededores de Kiev y concentró su ofensiva en el este y el sur del país.



La guerra en Ucrania ha dejado más de 7,7 millones de desplazados internos y más de 5 millones dejaron el país, según la ONU.



La preocupación por la población civil se acrecentó tras los descubrimientos de decenas de cadáveres en localidades cercanas a Kiev ocupadas por Rusia hasta finales de marzo.

Desde entonces, han llegado a las morgues de la región de Kiev “1.020 cuerpos de civiles, únicamente civiles”, dijo a AFP Olga Stefanishyna, vice primera ministra ucraniana para la Integración Europea y Euroatlántica, desde Borodianka.



En Borodianka, como en Bucha, las calles aparecieron sembradas de cadáveres.

Pedido al FMI

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo ayer jueves al Fondo Monetario Internacional (FMI) que su país necesita 7.000 millones de dólares al mes para subsistir y recuperarse de la devastación económica de la invasión rusa.



Esa cifra de 7.000 millones de dólares supone un incremento con respecto a los 5.000 millones que hasta ahora el Gobierno ucraniano estimaba que necesitaba durante los próximos tres meses y que había solicitado al FMI.



“Necesitamos en este momento hasta 7.000 millones de dólares al mes como compensación por las pérdidas económicas y necesitamos cientos de miles de millones después para reconstruir todo”, afirmó Zelenski en una intervención por videoconferencia ante el FMI y el Banco Mundial.



Con rostro serio y la bandera ucraniana a su derecha, Zelenski aseguró que las Fuerzas Armadas rusas están destruyendo todo aquello en Ucrania que puede servir como sustento económico para la vida, lo que incluye almacenes de alimento, refinerías de petróleo y estaciones de tren.

El líder ucraniano urgió a la comunidad internacional a reaccionar ante las atrocidades rusas y a excluir a Moscú de manera inmediata de todas las instituciones financieras internacionales.



Además, avisó que la seguridad alimentaria del mundo seguirá estando en peligro hasta el momento en el que la guerra termine, ya que los bombardeos rusos impiden a Ucrania seguir produciendo el aceite de girasol o el trigo que hasta ahora exportaba a medio mundo.



Solo Ucrania produce más de la mitad del trigo que usa el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la agencia de Naciones Unidas que apoya a países de todo el mundo para combatir el hambre.



Zelenski hizo sus declaraciones en una mesa redonda a la que acudió en persona el primer ministro de Ucrania, Denys Shmyhal, así como la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y el presidente del Banco Mundial, David Malpass, en el marco de la reunión de primavera que los dos organismos celebran esta semana.

En su intervención, Georgieva reiteró su compromiso con Ucrania y dijo que ella ve razonable la petición de 5.000 millones de dólares al mes que había hecho en principio el Gobierno ucraniano.



No hizo ningún comentario específico sobre los 7.000 millones de dólares que mencionó Zelenski, pero sí reconoció que hará falta un gran esfuerzo económico del mundo para ayudar a Ucrania.



El FMI aún no ha dado el visto bueno a las peticiones de Ucrania, pero el hecho de que Georgieva reconozca explícitamente que se necesitan 5.000 millones de dólares durante los próximos dos o tres meses ya es un signo de que existe una probabilidad de que se materialice la petición. (AFP, EFE)

El papa y la guerra

Francisco “dispuesto a todo”

En una entrevista con el periodista Joaquín Morales Sola del diario La Nación de Buenos Aires, el papa Francisco dijo ayer jueves que está “dispuesto a hacer todo para frenar” la guerra en Ucrania. “Todo”, reiteró.



Sus palabras y sus gestos delatan que no hay otro problema, fuera o dentro de la Iglesia, que ahora lo preocupe más que la invasión de Rusia a Ucrania, escribió Morales Solá.



“Las guerras son anacrónicas en este mundo y a esta altura de la civilización”, dijo Francisco, también tajante.



El periodista cuenta que Francisco tiene el mismo rostro lozano de hace nueve años, cuando lo eligieron papa, pero un desgarro en el ligamento de la rodilla complica sus posibilidades de caminar y lo obligan a renguear. “Pasará”, se resigna, aunque no acepta que lo infiltren. Prefiere ponerse hielo en la zona afectada y tomar algunos analgésicos. Los médicos le aseguraron que el problema desaparecerá con el tiempo. “La recuperación de los ligamentos es lenta a esta edad”, explica. “A esta edad uno debe conformarse con que le digan que se conserva bien”, dijo Francisco, de 85 años.



En la entrevista, el pontífice explicó que nunca nombra a Rusia y a Vladimir Putin porque “un papa nunca nombra a un jefe de Estado ni mucho menos a un país, que es superior a su jefe de Estado”. Y reveló que “siempre hay gestiones” por parte de la iglesia para terminar con la guerra. “El Vaticano no descansa nunca. Los detalles no se los puedo contar porque dejarían de ser gestiones diplomáticas. Pero los intentos no cesarán nunca”, dijo. El papa explicó por qué no ha ido a Kiev, la capital de Ucrania. “¿De qué serviría que el papa fuera a Kiev si la guerra continuara al día siguiente?”, se preguntó. (La Nación/GDA)

Pedro Sánchez

El presidente español, Pedro Sánchez, anunció ayer jueves el mayor envío de armamento y equipo militar español a Ucrania, que duplica el recibido hasta el momento, así como la asistencia de equipos de expertos y forenses para “investigar y enjuiciar a los responsables de crímenes de guerra”. Sánchez hizo este anuncio durante una rueda de prensa en Kiev con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el presidente ucraniano, Volódimir Zelenski.



Rusia frena en FMI declaración en contra de la guerra en Ucrania



La negativa por parte de Rusia impidió ayer jueves al Comité Financiero y Monetario (IMFC) del Fondo Monetario Internacional emitir un comunicado conjunto que mencionase la guerra en Ucrania, y se saldó en cambio con una nota firmada por la vicepresidenta primera de España y presidenta del comité, Nadia Calviño.



En una rueda de prensa posterior a la reunión del IMFC junto a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, Calviño reconoció que el encuentro del Comité Financiero no se desarrolló de la forma habitual y que la mayoría de los miembros pidieron que se ponga fin a la guerra.

“La guerra de Rusia contra Ucrania ha hecho que fuese imposible el consenso necesario para un comunicado conjunto que, sin embargo, tenía el apoyo de una inmensa mayoría”, apuntó la vicepresidenta española.



Según Calviño, el comité ha obrado siempre a partir del consenso, y si por tanto un miembro se desmarca de la mayoría, no se puede lograr el “acuerdo deseado”.



En la nota enviada al término de la reunión en su capacidad de presidenta del IMFC y que sustituyó al tradicional comunicado conjunto, Calviño incluyó dos párrafos al inicio en letra cursiva en que citó la resolución de la ONU del pasado 2 de marzo que condena la invasión rusa de Ucrania.



El Comité Financiero del FMI lo forman 24 miembros, entre ellos España (que ocupa la presidencia en la actualidad), Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Argentina, México, Arabia Saudí, Hungría, China y Rusia.

El miércoles, los responsables de Finanzas de Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y Francia, entre otros, abandonaron una reunión del G20 en formato videoconferencia en Washington en protesta por la presencia de Rusia y su invasión de Ucrania.



La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, el ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, y el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, fueron algunos de los líderes que expresaron su desacuerdo con la participación de Rusia en el encuentro y se ausentaron de la reunión cuando ya estaba empezada.