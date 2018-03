Vladímir Putin: atleta, cocinero, supersticioso

El líder de Rusia, Vladímir Putin, entrena todos los días, se prepara la comida, es supersticioso y, si no fuera presidente, le gustaría dedicarse a algo creativo, de acuerdo con lo que ha revelado él mismo en un encuentro con sus partidarios en el enclave de Kaliningrado.

"Preparo una ensalada riquísima, luego los invito", dijo Putin, tras asegurar que cocina "constantemente", al responder una serie de preguntas rápidas preparadas por periodistas de todas las regiones del país.

También reconoció ser supersticioso y afirmó que, si no fuera presidente, habría elegido dedicarse a algo creativo.

Aseguró que entrena todas las mañanas para mantenerse en forma y dijo que el mejor descanso para él es cambiar de tipo de actividad.

Una vez más, Putin se refirió a la caída de la Unión Soviética como una tragedia.

A Putin no le gustaría conocer su futuro, no tiene ídolos porque no lo considera adecuado y está contento con su vida y con la época histórica que le ha tocado vivir.

"Todos mis antepasados fueron campesinos vasallos, mientras que yo soy presidente", respondió Putin a una de las preguntas de los periodistas.

Tras casi dos décadas en el poder, es "poco probable" encontrarse al líder ruso paseando por la calle, según el propio Putin, que hace unos años dijo que a veces pedía a sus guardaespaldas que le dejaran "perderse" de noche por las callejuelas de su natal San Petersburgo.

Lo más importante para el jefe del Kremlin es "el resultado" en el trabajo y todos los sueños que alguna vez ha tenido ya se han hecho realidad.

Putin, que cumplió en octubre pasado 65 años, no tiene ganas de jubilarse y aspira a seguir al frente de Rusia al menos durante otros seis años.

El hombre al que muchos consideran el líder político más destacado de la actualidad concurre dentro de dos semanas a las elecciones presidenciales con la victoria garantizada y con la única duda de si ese será o no su último mandato.

Cuando le han preguntado sobre la conveniencia de jubilarse, él siempre ha respondido que no es excepcional que los jefes de Estado o de Gobierno se mantengan en el cargo durante años y suele traer a colación el caso del que fuera canciller alemán Helmut Kohl, que estuvo en el poder durante dieciséis años.

Eso sí, si quiere seguir al timón a partir de 2024 tendrá que cambiar la Constitución rusa, que limita la Presidencia a dos mandatos consecutivos.

Sin embargo, ya sorteó ese obstáculo una vez, cuando tras ocho años en el poder designó en 2008 como sucesor a Dmitri Medvédev, para luego recuperar la jefatura del Estado, eso sí, tras ampliar los mandatos de cuatro a seis años.

Goza de muy buena salud, pese a que no paró de toser en el ya histórico discurso sobre el estado de la nación que pronunció esta semana ante las dos cámaras del Parlamento, en el que avisó a Estados Unidos de una nueva "guerra de las galaxias".

Hace solo un mes se dio un baño en las gélidas aguas de un lago con motivo de la festividad del Bautismo de Cristo y el pasado verano se volvió a quitar la camiseta para mostrar su excelente forma física durante una de sus ya famosas escapadas siberianas.

Por cierto, está atento a todos los aspectos de la organización del Mundial de fútbol, que comenzará el 15 de junio en Rusia.

En un video promocional, Putin aparece haciendo unos con la pelota con el presidente FIFA, Gianni Infantino, que se los devuelve. Primera aparecen varias leyendas del fútbol mostrando su habilidad con la pelota, mientras un conteo muestra los días que faltan para el arranque de la gran cita deportiva. Todo esto, sumado al discurso patriótico y a la línea dura con Estados Unidos de los que volvió a hacer gala esta semana, convierten a Putin en un líder indiscutible para una abrumadora mayoría de los rusos, como demuestran todas las encuestas.

En el Kremlin no más allá de 2024

El presidente ruso Vladimir Putin, gran favorito para ser reelegido el 18 de marzo para un cuarto mandato, declaró ayer sábado que no tenía ninguna intención de cambiar la Constitución para permanecer en el Kremlin más allá de 2024.



"Nunca he cambiado la Constitución, no lo he hecho para beneficiarme, y no tengo tales intenciones ahora", declaró en entrevista a la cadena estadounidense NBC.



El presidente ruso era interrogado sobre si deseaba seguir el ejemplo del presidente chino Xi Jinping que aspira a un mandato ilimitado. Algunos críticos acusan a Putin, elegido por primera vez en 2000 y que aspira a un cuarto mandato, de querer permanecer en el poder indefinidamente. En 2008, Putin se convirtió en primer ministro pero mantuvo el control sobre el poder, al ubicarse su protegido, Dimitri Medvedev, en la presidencia. Putin volvió al Kremlin en 2012. Putin afirmó que desde 2000 había pensado en un potencial sucesor. "No me importa pensar en ello, pero al fin de cuentas es el pueblo ruso el que decidirá". AFP