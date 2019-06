Vladimir Putin a los que apoyan a Juan Guaidó: “¿Acaso se han vuelto locos?”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente ruso, Vladímir Putin, llamó “locos” a los países que han reconocido a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, a la vez que acusó a Estados Unidos de “desestabilizar la seguridad mundial” al retirarse de los tratados de desarme.

En un encuentro con los máximos responsables de agencias de noticias internacionales, Putin ridiculizó la manera en que Guaidó -reconocido como presidente interino por más de medio centenar de países- intenta llegar al poder.



“¿Cómo se llama el autoproclamado? Gu... Guaidó. Es una persona maja. Mi actitud hacia él es normal, absolutamente neutral”, dijo Putin en respuesta a una pregunta sobre Venezuela.



“Pero si introducimos esta práctica, este modo de llegar al poder -la persona se para en una plaza, alza la vista hacia al cielo y ante Dios se proclama jefe del Estado-... ¿Esto es normal?”, se preguntó Putin, antes de responder que con ese proceder habría “caos en todo el mundo”.



“Elijamos así al presidente de Estados Unidos. Donde sea. O elijamos así al primer ministro británico”, dijo Putin riéndose. “O al presidente de Francia. ¿Qué pasaría? Me gustaría preguntarle a los que apoyan esto, ¿se han vuelto locos? ¿Entienden a qué puede llevar esto? ¿Tiene que haber ciertas reglas o no?”, enfatizó.



Putin aseguró igualmente que Moscú no está creando bases militares ni enviando tropas a Venezuela.



“No estamos creando ninguna base, ni llevando tropas allí. Nunca sucedió. Solo honramos nuestros contratos”, insistió Putin en la entrevista.



La presencia de personal ruso en Venezuela ha causado inquietud en Estados Unidos, al punto que el presidente Donald Trump llegó a pedir a Rusia que retirara el personal militar que envió en apoyo al régimen de Nicolás Maduro.

En tanto, los países del Grupo de Lima instaron ayer jueves a Rusia y China a desistir de su apoyo a Maduro, para facilitar una salida pacífica a la crisis venezolana.



El grupo de países latinoamericanos y Canadá respaldó las gestiones que realiza Guaidó ante “aquellos países que aún apoyan el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro”, indica la declaración conjunta acordada tras la reunión de ayer en Guatemala.



El documento de siete puntos precisa que los acercamientos para abandonar el respaldo a Maduro son “en particular con Rusia, China, Cuba y Turquía, urgiéndoles a hacer parte de la solución de una crisis que tiene un impacto creciente en la región”.



Por su lado, el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, advirtió que las divisiones internas de la oposición venezolana están minando los esfuerzos conjuntos para sacar a Maduro del poder, según el diario The Washington Post.



“Nuestro problema, que es mantener a la oposición unida, ha demostrado ser extremadamente difícil”, dijo Pompeo según la publicación. The Washington Post aseguró que el secretario de Estado hizo esas declaraciones en una reunión la semana pasada en Nueva York, a pesar del apoyo oficial de Estados Unidos a Guaidó.