En vivo 23 de marzo: Ucrania pide "armas ofensivas" para "disuadir" a Rusia

Este miércoles Ucrania hizo un pedido de socorro ante los ataques de Rusia. El jefe de gabinete del presidente ucraniano pidió a los países occidentales que entreguen "armas ofensivas" como forma de "disuasión" frente a Rusia, antes de una cumbre extraordinaria de la OTAN prevista el jueves.

"Nuestras fuerzas armadas y nuestros ciudadanos están resistiendo con un valor sobrehumano, pero no podemos ganar una guerra sin armas ofensivas, sin misiles de medio alcance, que pueden ser disuasorios", dijo Andriy Yermak, en un vídeo publicado en Telegram el martes por la noche.



"Es imposible defendernos eficazmente durante mucho tiempo sin un sistema de defensa aérea fiable capaz de derribar misiles enemigos de largo alcance", argumentó Yermak.



Sin embargo, "no nos los dan", lamentó, "igual que no nos dan aviones".

La petición de aviones ha sido hasta ahora sistemáticamente rechazada por los países occidentales, que no quieren intervenir militarmente en Ucrania por miedo a ampliar el conflicto con Rusia.



La OTAN celebrará una cumbre extraordinaria el jueves en Bruselas, donde también se reunirán el G7 y la Unión Europea, para estudiar la situación de Ucrania y la ayuda militar.



Más de 3,7 millones de desplazados

A horas de cumplirse un mes del comienza de la invasión rusa, la guerra en Ucrania mantiene en vilo al mundo entero, que comienza a sentir los efectos: la mayor crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y alteraciones en el mercado de petróleo y trigo, por ejemplo. La cifra de muertos y heridos en incierta, pero ya son más de 3,7 millones los ucranianos que debieron dejar su país.



Y todas las señales apuntan a que esta guerra está lejos de terminar. Los aliados occidentales mantendrán mañana jueves tres cumbres clave -OTAN, UE y G7- para acordar nuevas ayudas a Ucrania y sanciones a Rusia.



En el frente de batalla, el ejército de Vladimir Putin mantiene sus bombardeos a la capital ucraniana Kiev y a las ciudades de Mariúpol y Odesa. Sin embargo, el Pentágono afirmó ayer martes que, según la información que dispone, los ucranianos comenzaron a contraatacar a los rusos, especialmente en el sur de Ucrania, en vez de dedicarse únicamente a defenderse.



“Hemos visto señales de que los ucranianos están yendo un poco más hacia la ofensiva, se han estado defendiendo de forma muy inteligente, muy ágil, muy creativa en lugares que creemos que son los correctos para defenderse”, dijo el portavoz del Pentágono, John Kirby, en una rueda de prensa.

Sin embargo, Kirby agregó que ahora la resistencia ucraniana está intentando recuperar territorio en su país frente a los rusos.



“Los propios ucranianos dijeron hace unos días que estaban planeando contraataques, y creo que hemos visto indicios de que se están moviendo en esa dirección”, subrayó el portavoz.



Actualmente, la ciudad de Mariúpol, en el sureste de Ucrania, centra la atención de la guerra con Rusia, en un asedio que se mantiene desde hace días y que tiene visos de prolongarse.



Unas 400.000 personas han estado atrapadas en Mariúpol durante más de dos semanas en medio de intensos bombardeos que han cortado los suministros centrales de electricidad, calefacción y agua, según fuentes locales.

Rusia instó el domingo a las fuerzas ucranianas a que se rindiesen y abandonasen “sin armas” Mariúpol, algo que Kiev calificó de “delirio”.



El ministro ucraniano de Defensa, Oleksii Reznikov, dijo ayer martes que la resistencia de Mariúpol, fuertemente bombardeada por los rusos hace días, está “salvando” a otras ciudades, como Dnipro, Kiev y Odesa, del recrudecimiento de una ofensiva contra ellas.



Mariúpol fue descrita por quienes consiguieron salir de allí como “un infierno helado lleno de cadáveres y edificios destruidos”, según un informe de Human Rights Watch.



Dos “bombas superpotentes” cayeron en la ciudad, indicaron las autoridades locales, sin aportar ningún balance inmediato.

Las fuerzas rusas “no están interesadas en la ciudad de Mariúpol, quieren arrasarla, reducirla a cenizas”, dijeron las autoridades.



Mariúpol, a orillas del mar de Azov, ha sido bombardeada sin tregua y más de 2.000 personas han muerto desde el inicio de la invasión rusa.



El portavoz del Pentágono dijo que tiene indicios de que embarcaciones rusas en el mar de Azov están contribuyendo al asalto de la localidad portuaria de Mariúpol con el disparo de proyectiles.



En paralelo, “es difícil para nosotros cuantificarlo ni podemos llegar al detalle sobre el tipo de municiones que se están usando, pero está bastante claro que en los dos últimos días ha habido un aumento de la actividad naval rusa en el mar Negro”, destacó.

“Estancados”

Los expertos militares ucranianos y occidentales creen que la guerra no está evolucionando como Rusia había planeado. Las fuerzas rusas se están quedando sin reservas, apuntó el portavoz del Pentágono, John Kirby, señalando que los rusos “están frustrados” y “estancados”.



Por su parte, el comando militar de Ucrania indicó que las fuerzas rusas disponen de municiones, comida y combustible solo para tres días, y que 300 soldados rusos desertaron en la región de Sumy (noreste).

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, invitó al papa Francisco a mediar, en tanto el Kremlin consideró que las negociaciones deberían ser “más enérgicas, más sustanciales”, según su portavoz, Dmitri Peskov.



Zelenski insistió en entablar una discusión directa con Putin, en la que se podrían “abordar todas las cuestiones”, incluso el estatus de la península de Crimea anexionada por Rusia y de las áreas separatistas prorrusas del Donbás.



Igor Zhovkva, el principal asesor del presidente Zelenski y jefe de su oficina presidencial, dijo anoche a través de la televisión que el líder de Ucrania “es muy optimista” porque sabe “que vamos a ganar”.

Soldado haciendo una recorrida. Foto: AFP.

En una entrevista en el programa Todo es verdad del canal de televisión Cuatro, Zhovkva ha asegurado que no han perdido la esperanza en las negociaciones con Rusia y que el presidente ucraniano está dispuesto a conversar con el presidente ruso Vladimir Putin.



“Mi presidente está preparado y no sabemos si los demás están preparados”, ha señalado Zhovkva.



El principal asesor de Zelenski ha pedido su apoyo a España y al resto de los países de Europa para que Ucrania sea miembro de la Unión Europea “lo más rápidamente posible”.

"Amenaza existencial"

Rusia sólo usará armas nucleares en Ucrania si se enfrenta a una “amenaza existencial”, declaró ayer martes a CNN International el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.



“Tenemos una doctrina de seguridad interior, y es pública, puedes leer en ella todas las razones para el uso de armas nucleares”, dijo. “Si es una amenaza existencial para nuestro país, entonces puede usarse de acuerdo con nuestra doctrina”, declaró Peskov.

Peskov también reconoció que Putin “todavía no ha logrado” ninguno de sus objetivos militares en Ucrania, aunque aseguró que la operación militar en el país eslavo se está produciendo “en estricto cumplimiento de los planes y fines fijados de antemano”.



La periodista de CNN, Christiane Amanpour, preguntó al portavoz del Kremlin si estaba “convencido” de que Putin, una persona cercana a él, no usaría armas nucleares en Ucrania.



Unos días después de la invasión rusa a Ucrania el 24 de febrero, mientras el ejército ruso tropezaba con la resistencia de las fuerzas ucranianas, Putin puso en alerta todos los componentes de la fuerza de disuasión nuclear, levantando un coro de quejas internacionales. Los temores obedecen a la posibilidad de que Moscú recurra a armas nucleares de pequeño tamaño.



La posibilidad de desatar un conflicto nuclear que derivara en la Tercera Guerra Mundial es uno de los argumentos más recurrentes Estados Unidos para rechazar una participación directa en la guerra en Ucrania.



Rusia y Estados Unidos son los dos países con un mayor arsenal nuclear, aunque también cuentan con armas nucleares otros siete países: China, Francia, Reino Unido, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. (AFP, EFE)

Biden advierte sobre arsenal químico o biológico

El presidente de EE.UU. dijo que Putin tienen “su espalda contra la pared”.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que es “claro” que Rusia está considerando el uso de armas químicas y biológicas en Ucrania y advirtió de una “severa” respuesta de Occidente si decide hacerlo.



“Su espalda está contra la pared”, dijo Biden sobre el presidente ruso, Vladimir Putin, recordando que Rusia recientemente acusó a Estados Unidos de almacenar armas químicas y biológicas en Europa.



“Simplemente no es cierto, se los garantizo”, aseguró a líderes empresariales estadounidenses en Washington.



“También están sugiriendo que Ucrania tiene armas químicas y biológicas. Esa es una señal clara de que él (Putin) está considerando usar ambos tipos (de armas)”, recalcó.



Su advertencia hace eco de comunicados difundidos por su administración a comienzo de este mes y de otras naciones de Occidente, luego de que funcionarios rusos acusaran a Ucrania de tener intenciones de esconder un supuesto programa de armas químicas respaldado por Estados Unidos.



“Ahora que Rusia ha hecho estos falsos reclamos (...) todos deberíamos mirar con atención la posibilidad de que Rusia use armas químicas y biológicas en Ucrania, o crear operaciones de falsa bandera usándolas”, advirtió en Twitter la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.



El lunes Biden también reiteró que una acción de este tipo desataría una respuesta “severa” pero hasta ahora indefinida de los aliados de Occidente.



Putin “sabe que habrá severas consecuencias por cuenta del frente unido de la OTAN”, dijo, sin especificar qué acciones llevaría a cabo la alianza.



El lunes, Biden también advirtió que los servicios de inteligencia apuntan a una creciente amenaza cibernética rusa e instó a las empresas estadounidenses a preparar defensas “inmediatamente”. “Si aún no lo han hecho, insto a nuestros socios del sector privado a fortalecer sus defensas cibernéticas de inmediato”, dijo en un comunicado.