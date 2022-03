En vivo 31 de marzo: OTAN dice que Rusia no se retira de Ucrania, sino que se "reposiciona"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Continúa el conflicto entre Rusia y Ucrania. A pesar del anuncio de Rusia de que "reducirá sus operaciones militares en torno a Kiev y el norte de Ucrania", el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó este jueves que Rusia no está retirando sus tropas sino que las está "resposicionando".

"Rusia ha mentido repetidamente sobre sus intenciones, así que solo podemos juzgar a Rusia por sus acciones, no por sus palabras. Según nuestra inteligencia, las unidades rusas no se están retirando, sino reposicionándose", declaró el político noruego durante una rueda de prensa.

Evacuación en Mariúpol

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) dijo hoy que sus equipos en Ucrania viajan con ayuda de emergencia y suministros médicos con dirección a Mariúpol para estar listos para participar este viernes en la evacuación de los civiles atrapados en la asediada ciudad.



"Nuestros equipos están viajando ahora mismo con ayuda y suministros médicos para estar listos para facilitar el tránsito seguro de civiles fuera de Mariúpol. Por razones logísticas y de seguridad, estaremos listos para conducir la operación mañana viernes", indicó la organización.



No obstante, la organización dijo que su participación en esta acción humanitaria dependerá de que "las partes acuerden los términos exactos, incluidas las rutas, la hora de inicio y la duración", agregó.

Previamente, el Gobierno ucraniano informó este jueves del envío de 45 autobuses para la evacuación de la sitiada ciudad de Mariúpol tras recibir la confirmación del Comité Internacional de la Cruz Roja de que Rusia mantiene su disposición a permitir un corredor humanitario.



Mariupol, en medio de la destrucción, abre sus servicios: El ayuntamiento de Mariúpol, la asediada ciudad sureña ucraniana que más ha sufrido los bombardeos rusos desde que comenzó la invasión del país, anunció este jueves que reanuda sus servicios para atender a los ciudadanos.



En un mensaje en su cuenta de Telegram, el alcalde, Vadym Boychenko, anunció esta reapertura que se produce "a pesar de la guerra y la difícil situación" que atraviesa la ciudad.



Mariúpol contaba antes de iniciarse la guerra, el pasado 24 de febrero, con una población de más de medio millón de habitantes.



Tropas rusas se retiran de Chernóbil

Las fuerzas rusas comenzaron a retirarse de las instalaciones de la extinta central nuclear de Chernóbil, tras tomar su control desde el primer día de la invasión, el 24 de febrero, dijo un alto funcionario de Defensa de Estados Unidos.



El ejército ruso comenzó a retirarse del aeropuerto de Gostomel, al noroeste de Kiev, y "Chernóbil es otra zona donde están comenzando a reposicionar algunas de sus tropas, saliendo, alejándose de las instalaciones de Chernóbil y entrando en Bielorrusia", dijo el funcionario.

"Creemos que se están yendo, pero no puedo decirles que se fueron todos", agregó.



La Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha dejado, desde el 9 de marzo, de recibir datos en vivo de Chernóbil. El domingo manifestó su preocupación por la falta de rotación de personal en la planta desde el 20 de marzo.



El reactor número 4 de la planta explotó en 1986, provocando el peor desastre nuclear civil de la historia. Los otros tres se cerraron gradualmente después del desastre, el último en 2000.



El aeropuerto militar Antonov, en Gostomel, fue atacado por fuerzas rusas el 25 de febrero, un día después del inicio de la invasión de Ucrania.

El portavoz del Pentágono, John Kirby, indicó que "menos del 20%" de las fuerzas rusas cuyo avance sobre Kiev fue impedido por la resistencia ucraniana están "comenzando a reposicionarse" en dirección a Bielorrusia.



"Estimamos que se están reubicando en Bielorrusia. No tenemos un número exacto, pero esa es nuestra estimación preliminar", agregó durante una conferencia de prensa, y señaló que ninguna de las unidades parecía abandonar las cercanías de Ucrania.



"Si los rusos hablaran en serio sobre la desescalada, porque eso es lo que afirman, los enviarían a casa. Pero eso no es lo que están haciendo", señaló el vocero.